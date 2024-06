Belén Esteban vuelve a cargar contra Terelu Campos: «Estás mintiendo»

El desembarco de Ni que fuéramos en televisión está teniendo una guerra que hasta hace solo unos días era completamente inesperada, como es la que se libra entre Belén Esteban y Terelu Campos. Más allá de los profesional, la dos colaboradoras se echan en cara gestos sobre su relación personal, que en algún momento llegó a ser de amistad.

La que arrancó esta batalla fue la de San Blas, que aprovechó su paso por Late Xou, el programa de Marc Giró en La 2, para lanzar un dardo a la hija de María Teresa Campos por no estar en esta nueva etapa en el streaming. Según ella, «ni está ni se la espera» en esta nueva era en la que todos se han tenido que abrochar el cinturón lejos de una gran cadena y un gran grupo de comunicación.

🔹Terelu Campos sobre la entrevista de Belén Esteban contra ella: "Yo soy una buena compañera y eso no sé si puede decirlo todo el mundo". Y muy educada también, (léase la ironía).🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/I9yORF9UsZ — Carito (@770carito) May 30, 2024

Por si fuera poco, tampoco habría contactado con los que han sido sus compañeros durante tantos años para desearles suerte, algo que ha molestado más al grupo de los que salieron de Telecinco por la puerta de atrás.

La malagueña solo tardó unas horas y utilizó las cámaras de Mañaner@s para contestar y dar su versión. En ese momento, además de reprochar a sus ex compañeros que no se interesasen sobre su estado de salud -sufre una importante afonía-, también dejo caer que la situación de Belén era mucho mejor que la del resto de compañeros dando a entender que tenía un mejor contrato.

El penúltimo disparo lo lanzó Terelu desde DCorazón, que ha mantenido sus ataques: «Entiendo que cada uno tiene su valor y su precio, entiendo que las condiciones de Belén son diferentes, mejores, pero no lo critico, Belén aporta muchísimo en un programa de televisión». Sobre su posible incorporación de Ni que fuéremos, también ha dado explicaciones: «Yo no lo estoy, ahora eso de que no se me espera, bueno, a lo mejor no me espera Belén, desde luego no es lo que se me comunicó a mí».

Belén Esteban arremete contra Terelu Campos

Tras escuchar sus últimas palabras, la madrileña ha querido zanjar el tema, pero antes ha dado su último golpe. «Sigues hablando de contratos, está mintiendo cuando habla de nuestros jefes porque da a entender cosas que no han pasado. Es verdad que la llaman, pero no dio opción ni a tema económico, ni a días ni a cómo sería el programa, no dio opción a ser contratada», ha desvelado.

Con T de Trilera: Patiño y Belén de nuevo contra Terelú: ‘Tienes un cuajo que no te lo crees ni tú’ #NiQueFuéramos3J pic.twitter.com/jhGUw0HuWI — Diego. (@cabriadiego) June 3, 2024

«Yo voy a parar ya esto, yo me enfado porque no me dices suerte. No voy a competir más. Deseo que consigas el contrato con Mediaset y que sigas trabajando. Pero te lo digo bien claro: estás mintiendo», continuado. El motivo de su enfado es que Terelu está dando a entender que la dirección de Ni que fuéramos sí están detrás de conseguir que se incorpore.

El resto de colaboradores del nuevo programa de Ten TV han querido apuntar que su enfado con la hermana de Carmen Borrego llega porque ha «fallado como amiga» en un momento muy delicado para ellos, algo que no perdonan.