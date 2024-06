Marta Riesco acusa a Rocío Flores de ser causante de su discusión definitiva con Antonio David Flores

Marta Riesco ha sido la protagonista de la segunda tarde de Ni que fuéramos en su regreso a la televisión, una esperada entrevista que ha conseguido elevar a Ten TV a su récord de audiencia. En ella no ha dudado en hablar de Rocío Flores y dejar claro que su ruptura con Antonio David Flores fue causada por ella.

Pese a que el programa lo vendía como una gran ‘rajada’, lo cierto es que la bomba se quedó en petardo, ya que las declaraciones han sido mucho más suaves de lo esperado. Hay que recordar que Rocío llegó a ser amiga de la que fuera reportera de Telecinco cuando se convirtió en defensora de su padre en los platós, fue concursante de Supervivientes y llegó a ser colaboradora de El programa de Ana Rosa para defender a Olga Moreno en el concurso.

Su amistad las llevó a compartir confidencias y grupo de amigos, pero todo saltó por los aires cuando comenzó la relación con su padre. Mucho ha cambiado su relación, tanto que Marta piensa que intentó boicotear desde el primer momento la relación.

«Creo que su familia ha sido muy injusta conmigo. Si a mi hermano le hubiese pasado lo que le pasó a Antonio David, y yo veo a una chica que se juega todo por él y está con él y con su familia a muerte, yo a esa chica la tengo en un pedestal. No fue mi caso, a mí no me quería nadie. Yo era la guarra, la mala del cuento que había roto un matrimonio», ha dicho Riesco.

La periodista no ha dudado en calificar a Rocío como una «niña celosa» que tiene un «amor platónico» con su padre que le lleva a no querer compartirlo con nadie más. «Una sensación de que siempre están solos, como si el mundo estuviese en su contra y ellos dos están unidos y solos frente a todo», así la ha explicado.

Marta Riesco desvela el motivo de su ruptura con Antonio David

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Riesco (@marta.riesco)

Tal y como ya dejó claro en redes sociales en su momento y como ha vuelto a contar ante las cámaras, culpó a la nieta de Rocío Jurado de dinamitar la relación, pero ahora lo ve de otra manera. «Ella ha podido ser una cabrona, pero al final es el padre el que toma las decisiones», ha repartido así la responsabilidad entre padre e hija.

Todo comenzó por culpa de una fiesta de cumpleaños que Marta preparó con mucha dedicación para el ex guardia civil. Tras convocar a toda la familia y tenerlo todo preparado, llegó un momento que lo cambió todo entre ellas. «No sé qué paso y dijo que ella no iba a ir al cumpleaños de su padre si iba yo», fue lo que dijo.

Después de todo, Antonio David quiso cortar por lo sano y horas antes canceló por completo la fiesta, pero ahí no acabó todo. Tras esta discusión, el malagueño le puso las maletas en la puerta, un duro golpe que llegó solo unos días después de haber sido despedida de Telecinco de forma definitiva.

Como esta ruptura se produjo en mitad de la noche, Riesco pidió quedarse durante unas horas para poder viajar a Madrid desde Málaga en su coche con más calma. «Pues me voy de casa y mañana cuando llegue por la mañana te vas», fue el tiempo que le dio a la que hasta ese momento era su pareja.

Una relación llena de discusiones

Preguntada por este tema, Marta ha dejado claro que había discusiones «todo el rato», siendo al principio por culpa de no querer hacer pública su relación y por seguir haciendo pensar ante los medios que su matrimonio con Olga Moreno iba bien. «Yo era la de tercera división y Olga la de primera», una frase con la que ha dejado claro que la familia Flores le hacía de menos.

Riesco asegura que muchas de esos momentos de tensión se solucionaban con la misma frase: «Pues si no te gusta esto, lo dejamos». Pese a que su relación estuvo llena de faltas de este tipo, durante muchos meses prefirió aguantar porque estaba enamorada.