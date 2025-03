Los ataques de Ana Rosa a Pedro Sánchez disparan las audiencias: «Nos la intentaron colar»

Nuevo éxito para Ana Rosa Quintana en particular y para Telecinco en general. El martes 11 de marzo, El programa de Ana Rosa consiguió su mejor dato desde que volvió regresó en esta nueva etapa, logrando un estupendo 15,8% . Además TardeAR (producido por la compañía de Quintana) registró un estupendo 10,1%. La decisión de que la comunicadora haya regresado a las mañanas de la cadena principal de Mediaset no ha podido ser más acertada, entre otras cosas porque es en esa franja dónde puede hablar con más libertad de política. Sus editoriales atacando con ironía a Pedro Sánchez ya son sello de la casa. Por ejemplo, el que le dedicó, el miércoles 12 de marzo, a costa de las últimas decisiones del Gobierno.

Buenos tiempos para Telecinco y Ana Rosa

El martes 11 de marzo, El programa de Ana Rosa consiguió su mejor dato desde que volvió regresó en esta nueva etapa, logrando un estupendo 15,8% siendo así el magacín más competitivo de la mañana. La hora de La 1 se quedó con un 14% y Espejo público registró un 11,7% . Cabe destacar los resultados de Alfonso Arús, que sigue cosechando en La Sexta (17,4%).

Tras el éxito de la última temporada de La isla de las tentaciones, Telecinco sigue en racha liderando con Supervivientes 2025, que el martes, con la gala Tierra de Nadie, el reality cosechó un 21,1% de share para un programa que estuvo marcado por la evacuación de los concursantes por las fuertes tormentas que azotan los Cayos Cochinos.

Los ‘dardos’ de Ana Rosa contra Pedro Sánchez

Ana Rosa ha arrancado este miércoles 12 de marzo su famoso editorial con un repaso a la agitada actividad política que azota nuestro país, en especial a las últimas decisiones del gobierno de Pedro Sánchez.

«Buenos días. La música militar nunca me supo levantar. Esta es la canción que le susurró ayer la vicepresidenta al presidente en su minicumbre de la escena del sofá. Intentaron escenificar que fumaban la pipa de la paz a cuenta del gasto militar, pero silbaron las balas. El Gobierno no se pone de acuerdo consigo mismo pero nos la intentaron colar», ha comenzado la presentadora.

«La portavoz Pilar Alegría dijo que hay una postura común en el Gobierno. Y no es cierto. Ayer vimos más posturas que en el kamasutra. Pilar Alegría: Hay postura común. Mónica García: Tenemos nuestra postura. Pisarello: Que no cuenten con nosotros. Compromís: No queremos formar parte. Ayer vimos en esta escena del sofá de Moncloa a Sánchez declamando a Yolanda: ¿No es verdad ángel de luz, que en esta apartada orilla se puede subir el gasto militar sin merma del gasto social? Y Yolanda le respondió con una sonrisa que más pura la luna brilla si invertimos contra el cambio climático toda esa calderilla. En este nuevo orden mundial, a Europa siempre nos queda dar la victoria a Ucrania en Eurovisión. Ante el rechazo de sus socios, el presidente mañana recibe a Feijóo media hora tras 15 meses sin verle y apelará a que actúe como un partido de Estado sin nada a cambio. Sin embargo, el Gobierno ya tiene plan para no pasar por el Congreso. Sánchez recurrirá a ampliaciones de crédito. De esta manera derriba dos de los tres poderes del Estado», ha continuado en El Programa de Ana Rosa.

«Uno, el Legislativo, saltándose el Congreso y sin responder a las preguntas en las sesiones de control mientras María Jesús Montero aplaude a palmas abiertas. Precisamente hoy se cumple un año sin acudir al Senado. Dos, el Poder Judicial. El Gobierno califica de demoledor el auto de la jueza de la DANA, pero tacha de prevaricadores a los jueces en el caso Begoña o el caso fiscal general. Ayer la ministra Elma Saiz confesó a Risto que el Consejo de ministros tiene un grupo de Whasapp. Veremos si en este grupo estaba incluido el fiscal con el nombre de arroba García Ortiz. Porque ya saben de quién depende la Fiscalía. Sin Poder Legislativo, ni Judicial… todo es Moncloa», ha finalizado Ana Rosa.