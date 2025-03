Ana Rosa, tras el discurso de Terelu Campos (‘Supervivientes’) sobre su cáncer: «Es inevitable tener miedo»

El pasado domingo, Terelu Campos lloró ante la audiencia de Supervivientes 2025 al recordar los dos diagnósticos de cáncer de mama que recibió hace ya algunos años. La madre de Alejandra Rubio se emocionó desde Honduras y, entre otras cosas, dijo: «Detesto la pena. No he venido para dar pena a nadie. Lo siento, pero no. Es algo que no me quiero permitir a mí misma. No soy más ganadora ni luchadora que nadie. Soy como tantas personas que nos están viendo que no tienen más cojones que luchar. No quiero vivir con miedo y si me tiene que pasar algo, me pasará. Pero no voy a vivir con miedo». Al día siguiente, Ana Rosa Quintana, quién también ha pasado dos veces por esta enfermedad, opinó sobre las palabras de Terelu y dijo: «Hay un periodo en el que es inevitable tener miedo».

El discurso de Terelu Campos en ‘Supervivientes’

El pasado domingo 9 de marzo, los más fieles seguidores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de la primera entrega de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Ese día vimos a Terelu Campos saltar del helicóptero aunque no debería haberlo hecho puesto que todavía no es concursante oficial de Supervivientes 2025 -lo será cuando supere los 21 días que estuvo su hermana, Carmen Borrego-. A ella no le importó en absoluto, y decidió hacerlo, ya que tenía como objetivo «ponerse a prueba a sí misma».

Y lo está consiguiendo, con creces: «En los últimos años, la vida me ha puesto a prueba sin decidirlo yo. Esta vez, quería ser yo la que decidiera por mí misma, ponerse a prueba yo por mí misma».

La madre de Alejandra Rubio no pudo evitar derrumbarse en directo al recordar la terrible enfermedad por la que tuvo que hacer frente. Durante los primeros días en Playa Calma, la hija de María Teresa Campos se sinceró con varios compañeros sobre esta dura etapa de su vida. Tras recordar esas imágenes, Sandra Barneda conectó en directo con los concursantes en busca de la reacción de Terelu Campos.

Entre lágrimas, la colaboradora de De Viernes comenzó a pronunciarse: «Detesto la pena. No he venido para dar pena a nadie. Lo siento, pero no. Es algo que no me quiero permitir a mí misma. No soy más ganadora ni luchadora que nadie». Y añadió: «Soy como tantas personas que nos están viendo que no tienen más cojones que luchar».

«Aquí haces lo que te dicen y punto. Y, a partir de ahí, tener relativamente suerte y que lo que te haya pillado pueda curarse. No es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino, es igual. No ha ganado la batalla, el que se queda por encima del que se va, ¡no es verdad!», aseguró Terelu Campos, ganándose el aplauso del público presente en plató.

Acto seguido, la habitante de Playa Calma se negó en rotundo a hablar más sobre este asunto, a pesar de la insistencia de Sandra Barneda. «Es como si hubiera avanzado y de repente doy tres pasos atrás», explicó la mayor de las hermanas Campos, y fue más allá: «No quiero vivir con miedo y si me tiene que pasar algo, me pasará. Pero no voy a vivir con miedo».

La reacción de Ana Rosa

Al día siguiente, el lunes 10 de marzo, desde El programa de Ana Rosa, la presentadora, quién también ha pasado en dos ocasiones por un cáncer de mama, quiso analizar el discurso de Terelu Campos en Supervivientes: «Hay un periodo en el que es inevitable tener miedo. Pero cuando pasa, cada uno toma sus propias decisiones. Ella lo ha hecho y lo ha dicho».