Ana Rosa: «Nunca un 8M se había afrontado de manera tan triste»

Ana Rosa Quintana, después de asegurar que ella era «feminista todos los días» y que este año «no» pensaba ir a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, ha vuelto a la carga con un editorial en su programa en el que no ha tenido piedad con los falsos aliados de las mujeres: «Nunca un 8M se había afrontado de manera tan triste. El Gobierno más feminista de la historia protagoniza una película del destape. Tenemos a ministros convertidos en Pajares y Esteso visitando pisos de señoritas. También tenemos a Errejón y Monedero denunciados por mujeres. La víctima de la Manada ha dicho que está muy cabreada y decepcionada por la rebaja de pena a sus violadores por culpa de la Ley Montero».

Ana Rosa Quintana ha dedicado este viernes 7 de marzo su ya famoso editorial a analizar las últimas concesiones del gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña y a la celebración del 8M, que llega a España con la mayor división de los últimos años.

«Buenos días. El acuerdo entre Junts y el PSOE sobre inmigración es racista. No lo digo yo, lo dice un socialista: Emiliano García-Page. Ahora el Gobierno asegura que no será obligatorio saber catalán para obtener la residencia, pero Junts señala que ese requisito va incluido en el pacto. ¿Quién miente, Bolaños o Turull? ¿Nos ha mentido el Gobierno alguna vez? Pues ya está. Turull ha puesto un falso ejemplo diciendo que «si en Zamora se pide el castellano, en Cervera, el catalán». Ni en Zamora se pide el castellano, ni en Mallorca se exige español a los alemanes residentes, y los miles de británicos que viven en San Fulgencio no saben decir ni «paella». Los socios del Gobierno tampoco apoyan esta iniciativa para la pureza lingüistica. El PSOE no tiene votos para sacar el gasto en Defensa que ha anunciado Sánchez», ha comenzado Ana Rosa Quintana.

«A Sánchez sólo le queda el PP. Donde también hay división es en el feminismo. Nunca un 8M se había afrontado de manera tan triste. El Gobierno más feminista de la historia protagoniza una película del destape. Tenemos a ministros convertidos en Pajares y Esteso visitando pisos de señoritas. También tenemos a Errejón y Monedero denunciados por mujeres. La víctima de la Manada ha dicho que está muy cabreada y decepcionada por la rebaja de pena a sus violadores por culpa de la Ley Montero. Muy lejos queda aquel 8 de marzo del 2018 cuando mujeres de toda condición e ideología abarrotamos las calles de toda España», ha continuado.

Para finalizar, la presentadora ha dicho: «Madres, hijas y abuelas de varias generaciones alzamos la voz en una huelga que abrió los informativos de todo el mundo. Siete años después descubrimos que las que se adueñaron de las consignas silenciaron los abusos de sus compañeros. Hermana, yo sí te creo, salvo que seas de los míos. Porque el empoderamiento se demuestra rompiendo techos de cristal, conciliando, acabando con la brecha salarial, ayudando a las víctimas de abusos. Porque la igualad no debe quedarse en una consigna».

Ana Rosa ya se desmarcó del 8M

El pasado 28 de febrero, Ana Rosa Quintana dio su opinión sobre el Día de la Mujer: «A mí me da pena porque yo recuerdo el primer 8M que fue todas las feministas juntas, todas las ideologías juntas, da igual que de Ciudadanos, del PP o del PSOE, que a mí me costó una pasta porque yo no vine a trabajar y me lo descontaron del sueldo. Qué pena lo que han hecho, dividir el feminismo… Este 8M ¿Quién va a ir? Va a ir… ¿Irene Montero? ¿Ione Belarra? ¿Va a ir Yolanda Díaz? No, yo no voy a ir, yo soy feminista todos los días. No me hace falta manifestarme y menos con esas compañías… Fui cuando había que ir».