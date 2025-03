Ana Rosa, más dura que nunca contra Pedro Sánchez: «No son cambios de opinión, son mentiras»

Un día más, Ana Rosa Quintana ha analizado las cesiones del Gobierno con Junts en materia de inmigración. En su editorial de El programa de Ana Rosa, la periodista madrileña ha resaltado la falsedad de Pedro Sánchez y ha destacado que lo suyo “no son cambios de opinión, son mentiras”. Entre otras cosas, la presentadora de Mediaset ha dicho: “La Constitución se ha convertido en un libro de ficción, en un texto zombie que se puede matar y revivir al gusto del Gobierno. Sánchez defiende la soberanía de Ucrania pero cede la soberanía de España. El Estado toma las riendas del procés cediendo varios pilares de ese Estado: Emigración y seguridad, con 25.000 mossos más. Poco queda por desmantelar».

«Buenos días. Como diría Groucho, si no le gusta mi Constitución, tengo otra. Pedro Sánchez, 15 de enero de 2025: El artículo 149 de la Constitución es claro, es el Estado quien tiene las competencias en inmigración y no se pueden transferir. Ministra Portavoz Pilar Alegría, enero de 2024: Fronteras e inmigración están referidas en la Constitución y son exclusivas del Estado. Ministro de Interior Grande-Marlaska, septiembre de 2024: El control de fronteras y la inmigración no son susceptibles de ser transferidos o delegados. El Gobierno ha convertido la Carta Magna en la increíble Constitución mutante», ha comenzado Ana Rosa Quintana su editorial del miércoles 5 de marzo.

La presentadora ha continuado: «Ayer el Ejecutivo repitió en 10 ocasiones que no han cedido a Cataluña las competencias en inmigración, sino que las han delegado. Desde Junts hablan de cesión integral. El artículo 150 dice que el Estado puede hacer transferencias, pero en ningún caso puede transferir las materias del artículo 149, entre ellas la inmigración. Si lo llevan al Constitucional la mayoría progresista hará que sea constitucional. La Constitución se ha convertido en un libro de ficción, en un texto zombie que se puede matar y revivir al gusto del Gobierno. Sánchez defiende la soberanía de Ucrania pero cede la soberanía de España. El Estado toma las riendas del procés cediendo varios pilares de ese Estado: Emigración y seguridad, con 25.000 mossos más. Poco queda por desmantelar».

«Si un territorio tiene estructuras de Estado, gestiona competencias de Estado y se comporta como un Estado, ¿qué es? El Estado se va de Cataluña por un pacto entre dos partidos. El PSOE que se alía con un partido de carácter xenófobo, esos que llamaban a Illa «españolazo» y a Serrat «facha» por cantar en español. Ahora los socialistas apoyan la cuestión identitaria. Sánchez puede hablar de cambio de opinión una vez más, pero dejémonos ya de eufemismos y llamemos a las cosas por su nombre. No son cambios de opinión, son mentiras. Como dijo otro socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, los españoles merecemos un Gobierno que no nos mienta, ha finalizado Ana Rosa.