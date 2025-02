Ana Rosa: «Soy feminista todos los días. No voy a ir al 8M y menos con esas compañías»

Ana Rosa Quintana ha dado su opinión sobre la ya tradicional manifestación por el Día de la Mujer Trabajadora que se celebra, como cada año, el 8 de marzo. La presentadora ha declarado, en la mesa de debate de su programa en Telecinco, que ella no va a acudir al evento. «No, yo no voy a ir, yo soy feminista todos los días. No me hace falta manifestarme y menos con esas compañías… Fui cuando había que ir». Así, la comunicadora de Mediaset recordó con nostalgia la última vez que acudió a la manifestación y criticó cómo se ha politizado y radicalizado un día como ese.

Las palabras de Martínez-Almeida

Tras escuchar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida cuestionarse con quién irá el PSOE a la manifestación del 8-M, Ana Rosa Quintana ha recordado con nostalgia la primera manifestación y ha dejado claro que ella no necesita ir a ninguna manifestación para demostrar menos «yo soy feminista todos los días».

«¿Con quién van a ir acompañados? Por los de la Manada que han visto sus penas rebajadas por la Ley del Sí es sí, van a ir con Jésica al 8M a reivindicar la igualdad o le van a pedir a Errejón, Monedero o Pablo Iglesias que vayan con ellos…», han sido las duras palabras de Martínez-Almeida sobre el Gobierno y ante las que Ana Rosa Quintana ha reflexionado sobre la manifestación del feminismo el Día de la Mujer Trabajadora.

La reflexión de Ana Rosa

«A mí me da pena porque yo recuerdo el primer 8M que fue todas las feministas juntas, todas las ideologías juntas, da igual que de Ciudadanos, del PP o del PSOE, que a mí me costó una pasta porque yo no vine a trabajar y me lo descontaron del sueldo. Qué pena lo que han hecho, dividir el feminismo… Este 8M ¿Quién va a ir? Va a ir… ¿Irene Montero? ¿Ione Belarra? ¿Va a ir Yolanda Díaz?», ha dicho Ana Rosa.

Ante la pregunta de una de las colaboradoras, la presentadora ha dejado claro que ella no iba a ir a la manifestación «No, yo no voy a ir, yo soy feminista todos los días. No me hace falta manifestarme y menos con esas compañías… Fui cuando había que ir».

Ana Rosa sobre la ‘novia’ de Ábalos: «¿Sabes leer? Pues ya está, contratada»

Precisamente este mismo día, Ana Rosa Quintana ha dedicado su ya famoso editorial de este viernes 28 de febrero a la declaración de Jésica, la novia de José Luis Ábalos, que reconoce que no trabajó pero sí cobro de dos empresas públicas.

«Buenos días. «¿Sabes leer? Pues ya está, contratada». Esta es la entrevista de trabajo que le hicieron a Jésica, la acompañante de Ábalos, para trabajar en una empresa pública. Un modus operandi que demuestra cómo la política bien hecha da sus frutos. Se trataba de fortalecer diversos objetivos. Objetivo uno: Vivienda: El Ejecutivo fomentó el acceso a la vivienda a los jóvenes, porque el ministro de Fomento le dijo a Jésica que ya no tenía edad para compartir piso y le pagaron durante casi tres años un casoplón de 2.700 euros al mes hasta gastarse 88.000 euros. Entra en el concepto de ayudas al alquiler. Objetivo dos: Movilidad, conciliación familiar y acceso a la universidad: le pusieron el piso cerca de Ferraz y de la universidad para facilitar sus estudios y poder estar cerca de Ábalos para compaginar los estudios con su relación», ha comenzado Ana Rosa.

«Objetivo tres: Salud Mental: Se pudo quedar en la casa hasta 2022, pese a haber roto la relación dos años antes con el ministro como un gesto para que no cayera en depresión por la decepción amorosa. Acceso al empleo público: La amiga de Ábalos trabajó durante más de dos años para dos empresas públicas cobrando 27.390 euros por no hacer nada. Objetivo 4: Acceso a la tecnología, políticas verdes y lucha contra el absentismo: Le facilitaron un ordenador para fichar sin ir al trabajo y no tener que coger el coche con el fin de no dejar huella de carbono. Un programa pionero que también se aplicó al hermano de Sánchez en Badajoz», ha continuado analizando en directo.

Para finalizar, ha dicho: «Objetivo 6: Apoyo a los operadores turísticos: Ábalos pagó entre 15 y 20 viajes a razón de 1.500 euros al día. Objetivo 7: Apoyo a las familias: En todo este entramado trabajaba el hermano de Koldo, pero ya saben que también el hermano de Sánchez consiguió un empleo público y la cuñada del hermano, es decir, Begoña Gómez, mujer del presidente, consiguió otro empleo porque es experta en África. Objetivo 8: Lucha contra la corrupción: Óscar Puente encargó una auditoría y demostró que todo había «seguido los procedimientos habituales». Si esto es lo habitual, no quiero ni pensar qué será lo excepcional».