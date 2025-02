Ana Rosa: «Pedro Sánchez llama colaboradores nazis a 8 millones de votantes»

El lunes 24 de febrero, el mismo día en el que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, estuvo en directo en El Programa de Ana Rosa, la presentadora del espacio de Telecinco dedicó su editorial a analizar la relación de Pedro Sánchez con Junts y el precio que tendrá que pagar el presidente por sus cesiones a Puigdemont. Además, Ana Rosa Quintana se quejó de la negativa del Gobierno socialista de pactar con el PP y dijo: «El presidente no se queda ahí. Se despacha a gusto y compara al PP con los colaboracionistas del nazismo por sus pactos con Vox. Ni más ni menos. Está llamando colaboracionistas nazis a 8 millones de votantes».

El editorial de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana dedicó su editorial del lunes 24 de febrero a analizar la relación de Pedro Sánchez con Junts y el precio que tendrá que pagar el presidente por sus cesiones a Puigdemont.

«Buenos días. España no es Alemania. Es lo que dice Pedro Sánchez para justificar que aquí los socialistas no negociarán con el PP nunca una gran coalición. Y el presidente no se queda ahí. Se despacha a gusto y compara al PP con los colaboracionistas del nazismo por sus pactos con Vox. Ni más ni menos. Está llamando colaboracionistas nazis a 8 millones de votantes. El presidente añade que el PP está tutelado por la extrema derecha», comenzó Ana Rosa.

«Pero como dijo Fraga, ni tutelas ni tu tías, porque si hablamos de una tutela esa tiene nombre propio: Puigdemont. Un prófugo de la Justicia que tutela el futuro de España desde Waterloo y desde Suiza a través de un mediador salvadoreño que viene a salvar al soldado Sánchez. Un mediador experto en derechos humanos suplica a Junts que el presidente no se tenga que someter a una cuestión de confianza. Puigdemont se enfada y pone un plazo de 48 horas para que el Gobierno le entregue las fronteras y así poder echar a los inmigrantes que desee. Igual que Trump», continuó la presentadora.

Para finalizar, Ana Rosa Quintana dijo: «Resulta irónico que el mediador se llame Galindo, como el protagonista de Atraco a las tres, un personaje que decía: a sus pies, aquí un amigo, un esclavo, un siervo. Veremos si finalmente hay o no cuestión de confianza. La confianza es el sentimiento de poder creer a una persona sabiendo que no nos va a mentir… ni a cambiar de opinión».

Feijóo en ‘El programa de Ana Rosa’

Esse mismo lunes 24 de febrero, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, estuvo en directo en El Programa de Ana Rosa y rescató algunos de los temas que había analizado la presentadora en su editorial.

Feijóo comenzó analizando el tablero político internacional y el resultado de las elecciones en Alemania: «Creo que hay una buena noticia y es que va a haber un Canciller del Partido Popular europeo que es un europeísta convencido que quiere que Alemania vuelva a crecer. Creo que es bueno legitimar que gobierne el que gane y que en Alemania Frankenstein sea solamente un personaje de ficción, no como pasa en España. Es evidente que la ultraderecha ha crecido mucho y eso no es una buena noticia, pero espero y deseo que volvamos a ver la centralidad en las políticas europeas centralizadas».

De las declaraciones de Pedro Sánchez comparando al PP con los colaboracionistas del nazismo por sus pactos con VOX, Núñez Feijóo respondió : «Firmé el compromiso de dejar votar la lista más votada y él no fue recíproco. En todas las Comunidades Autónomas en las que ganamos, el PSOE se negó en todas ellas y formamos Gobierno con el único partido político, que es VOX, que dio estabilidad. Me dedico a acreditar una alternativa de Gobierno a nuestro país y no voy a perder el tiempo ni en las difamaciones del señor Sánchez ni en la estrategia de VOX. Si un español quiere cambiar al Gobierno de España, y le aseguro que es la mayoría, votando al PP, ese cambio está asegurado. El PP es la única alternativa para cambiar al Gobierno de España».