Ana Rosa, sobre Ábalos: «¿Cuándo va a explicar Pedro Sánchez por qué cesó a su mano derecha?»

Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial de este jueves 20 de febrero a analizar los casos de corrupción que planean sobre el Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez. El mismo día que Ábalos comparece como investigado ante el juez, la presentadora ha mostrado su enfado con los políticos de nuestro país.

«Los españoles no podemos tolerar la corrupción como algo normal. No lo digo yo, lo dijo José Luis Ábalos el 1 de junio de 2018 durante la moción de censura que llevó al PSOE al Gobierno. Una moción armada desde la lucha contra la corrupción. Lo dijo Ábalos desde la tribuna del Congreso como portavoz del PSOE. Y añadió: El problema es que el Partido Popular está corrupto. Casi siete años el PSOE no parece el brazo incorrupto de Santa Teresa. Ábalos declara hoy en el Supremo y los socialistas tienen un incendio con varios focos. Foco número 1: La trama salpica a dos ministerios, el de Interior y el de Fomento, que presuntamente fomentaron la compra de las mascarillas de Koldo», ha arrancado Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana: «Los españoles no podemos tolerar la corrupción como algo normal»

«Foco número 2: el fuego se extiende por dos gobiernos autonómicos, el de Canarias, entonces con el ministro Ángel Víctor Torres al frente, y al de Baleraes, cuando Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso, era la presidenta balear. Foco número tres: el humo llega hasta el Secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, al que Aldama señala como receptor de una mordida. El foco número 4 extiende sus llamas hasta un asesor de María Jesús Montero, que presuntamente hizo y recibió favores. Ábalos ha dicho: Soy el cortafuegos del PSOE para que no afecte a nadie más, pero el caso va a escalar. Utilicemos la lógica. Si Ábalos, como Secretario de Organización del PSOE era el número dos del partido sólo le queda por encima para escalar una persona: El Secretario General. Ábalos era el bombero del PSOE pero hoy puede convertirse en un pirómano. Ábalos fue el copiloto que acompañó a Sánchez recorriendo los pueblos en el Peugeot. Luego fue al volante del Gobierno junto a Sánchez. ¿Cuándo va a explicar el presidente por qué cesó a su mano derecha? El fuego puede escalar hasta Moncloa», ha continuado la presentadora.

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha traspasado las fronteras de nuestro país: «Mientras el incendio se propaga, Donald Trump echa leña al fuego del nuevo orden mundial. Califica a Zelelsky como dictador mientras defiende a Putin, un adalid de la democracia cuya oposición almuerza Polonio 210. Ayer el dueño del botón nuclear mostró su claro apoyo a un tirano. Es lo que Rosevelt calificó como el día de la infamia. La NASA eleva el riesgo de que el meteorito YR4 impacte contra la Tierra en 2032, pero cuando llegue, puede que se le hayan adelantado».