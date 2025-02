Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de «retorcer el dolor» de las víctimas en las residencias por «sectarismo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de estar «enfermos de sectarismo» por seguir «retorciendo»el dolor de las familias de los mayores fallecidos en las residencias durante el COVID. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha vuelto a frivolizar con este tema y a usarlo como arma arrojadiza en el pleno de la Asamblea de Madrid en un nuevo intento de la formación de Mónica García de desgastar al Gobierno regional.

Todo ello a pesar de que, esta misma semana, se conocía un nuevo archivo de una denuncia contra la gestión de Ayuso en las residencias de mayores. Un sobreseimiento que, según los cálculos de la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se convierte en el número 62 que exime de responsabilidad al Gobierno madrileño.

«Las residencias no les importaron cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido», ha cargado Ayuso señalando a las bancadas de Más Madrid y PSOE.

La presidenta también ha condenado que la izquierda no hable de los fallecidos en Navarra, La Rioja, Valencia o Castilla-La Manca, ya que allí gobernaba la izquierda cuando estalló la pandemia. «No tenéis humanidad. En estas regiones murieron muchos más mayores, pero les da igual porque la ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo».

Por su parte, Bergerot, ha pedido una vez más el cese del jefe del gabinete de prensa de la líder regional, Miguel Ángel Rodríguez, por haber cuestionado la veracidad del testimonio de la hija de una de las personas fallecidas en las residencias durante la pandemia. Palabras por las que Rodríguez ya se disculpó públicamente.

Alquiler indefinido

La portavoz de Más Madrid también ha preguntado a Ayuso si cree que la Comunidad de Madrid estaría mejor aplicando contratos de alquiler indefinidos, como defiende esa formación, a lo que Ayuso le ha respondido que, entonces, estarían aplicando «políticas franquistas».

Bergerot ha defendido que el contrato indefinido sirve para que «nadie pueda inflar los precios del alquiler cuando se acaban los contratos y para conseguir precios estables contra la especulación», pero Ayuso le ha recordado que sus políticas en materia de vivienda siempre han traído la «ruina, miseria y dependencia donde gobiernan».

«Los propietarios han pagado sus pisos y ustedes no tienen derecho a meterles la mano. Y si ustedes quieren volver a las políticas franquistas poniendo en marcha el alquiler indefinido, ¿qué van a hacer, poner placas de memoria histórica en esas casas? Es ilegal lo que están proponiendo, dígaselo a los manifestantes a los que engañan», ha espetado la líder regional.

Por otro lado, Ayuso ha asegurado que su Gobierno seguirá construyendo vivienda y liberando suelo, en vez de «boicotear como hacen ustedes porque no soportan que gobernemos para todos y hagamos las cosas bien», ha dicho.

«Con ustedes el precio de la vivienda en España se ha disparado más que en la Comunidad de Madrid, en concreto un 37%. Cataluña, que está infectada de sus políticas, ha multiplicado los precios, la okupación y se ha hundido la oferta», ha recordado Ayuso a la portavoz de Más Madrid.