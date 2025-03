Ana Rosa: «Sánchez demuestra su patriotismo cediendo los recursos del Estado para defender a Puigdemont»

El martes 11 de marzo Ana Rosa Quintana habló, en su famoso editorial político, del «patriotismo de bandera» que tiene el Gobierno. Entre otras cosas, la presentadora de Mediaset dijo: «Sánchez se presentó como un candidato de bandera en 2015 y ha demostrado su patriotismo cediendo los recursos del Estado para defender a Puigdemont. Ahora le presta la Abogacía del Estado y la Fiscalía, esa que depende del Gobierno y que está imputada por un delito”» Además, en El programa de Ana Rosa, la comunicadora habló del auto de la DANA y aseguró que: «Mazón es un cadáver político, lo llevamos diciendo mucho tiempo».

El editorial de Ana Rosa

«Buenos días. Ferraz estrenó ayer un pantallón en el que ondeaba una gigantesca bandera de España justo en la semana en la que comienza el traspaso de fronteras a Puigdemont. La Mesa del Congreso admite hoy la proposición del PSOE y Junts para la cesión de la inmigración», ha comenzado a decir la presentadora.

«Sánchez se presentó como un candidato de bandera en 2015 y ha demostrado su patriotismo cediendo los recursos del Estado para defender a Puigdemont. Ahora le presta la Abogacía del Estado y la Fiscalía, esa que depende del Gobierno y que está imputada por un delito. Todo está conectado en los juzgados. La número dos del fiscal borrador del Estado ahora pide borrar el delito de malversación a Puigdemont para aplicarle la Amnistía porque no se lucró. El Consejo de Estado también hace patria con el Ejecutivo y exime a Pedro Sánchez de comparecer en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la relación entre su mujer con la Complutense», ha sentenciado Ana Rosa

La presentadora de El programa de Ana Rosa, se ha preguntado: «¿Por qué no consultan al Consejo de Estado la cesión de las fronteras?» , a lo que ella misma ha contestado con ironía: «Consejos de Estado vendo, que para mí no tengo. El que tiene que comparecer como testigo ante la Justicia es precisamente el ministro de Justicia que ha arremetido contra el juez que lleva el caso Begoña. Félix Bolaños ha hablado de persecución indudable, injustificada, inhumana, y cruel. Ahora tendrá que explicar por qué Moncloa contrató a una asesora que trabajaba para Begoña Gómez presuntamente buscando contratos para ella».

Y para finalizar, Ana Rosa ha resumido así la actual situación del presidente del Gobierno: «Sánchez hace bandera del No es no… pero a veces sí. El presidente necesita el sí del PP para sacar adelante el incremento del gasto militar. Sus socios no van a apoyar la medida. Podemos llama a Sánchez señor de la guerra. Yolanda Díaz, en pugna con Podemos, dice que no se trata de subir el gasto, sino de reordenar. Izquierda Unida vuelve a 1986 al grito de OTAN no, y Junts exige con sus 7 escaños 50.000 millones euros de incremento del gasto, pero para Cataluña. A Sánchez le quedan los 137 escaños de Feijóo. Veremos si llega a un pacto de Estado, o todo se queda en patriotismo de bandera».

Ana Rosa opina del auto de la DANA

El auto de la DANA es demoledor y en él se imputa a la exconsellera Salomé Pradas y cuestiona abiertamente el informe de la Generalitat sobre el envío de la alerta y lamenta la tardanza del Consell en convocar el Cecopi.

El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, resulta demoledor y apuntala, en una fase aún muy incipiente de la investigación, la negligente actuación por parte de la Generalitat y los indicios de los presuntos delitos de homicidios imprudentes.

Este martes, la propia Ana Rosa Quintana, que se desplazó en directo hasta los lugares más afectados por la DANA en plena crisis, se ha mostrado contundente: «Es durísimo este auto y Mazón es un cadáver político, lo llevamos diciendo mucho tiempo»; ha sentenciado la presentadora.