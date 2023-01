‘As bestas’, ‘Cinco lobitos’, ‘La ruta’ y ‘No me gusta conducir’ triunfan en los Premios Feroz 2023

Las películas As bestas y Cinco lobitos y las series La ruta y No me gusta conducir empataron a tres estatuillas en la décima gala de los premios Feroz que tuvo lugar ayer por la noche en el Auditorio de Zaragoza. siendo estas series las galardonadas como las mejores del año.

Los premios en la categoría de cine

En la categoría de cine de los premios Feroz 2023 las galardonadas han sido As bestas como mejor película dramática y Competencia oficial de comedia. Además, As bestas se ha alzado con los premios al mejor actor de reparto de una película para Luis Zahera y a la mejor música original para Oliver Arson.

Carla Simón por Alcarràs ha logrado el Premio Feroz a mejor dirección y las actrices Laia Costa y Susi Sánchez han obtenido en premio de mejor actriz protagonista y de reparto en cine por su interpretación en Cinco Lobitos. Por su parte, Alauda Ruiz de Azúa se ha llevado el Premio Feroz DAMA al mejor guion de una película.

La película Mantícora ha obtenido dos premios: el de mejor actor protagonista de una película para Nacho Sánchez y el de mejor cartel para el propio director de la cinta, Carlos Vermut. El mejor tráiler es la versión final del realizado para la película Cerdita por Marta Longás.

Por último, las películas La piedad de Eduardo Casanova y La visita y un jardín secreto de Irene M. Borrego han recibido los Premios Arrebato, de ficción y de no ficción. Y el director Pedro Almodóvar recibió su Premio Feroz Audi de Honor de manos de las actrices Julieta Serrano, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Aitana Sánchez-Gijón, Leonor Watling y Milena Smit.

Los premios en la categoría de series

El premio a la Mejor serie dramática se lo ha llevado La ruta y el de Mejor serie de comedia No me gusta conducir. Además, los guionistas de La ruta, Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada han sido los primeros ganadores del premio Feroz DAMA al mejor guion de una serie que es la última categoría que se ha unido a los premios.

El premio a Mejor actriz protagonista ha sido para Claudia Salas en La ruta y el de Mejor actriz de reparto a Patricia López Arnaiz. Los actores Juan Diego Botto y David Lorente han obtenido los premios de Mejor actor protagonista y de reparto por sus divertidos papeles en No me gusta conducir, la gran sorpresa de la noche.

Lista de los ganadores de los Premios Feroz 2023

● Mejor película dramática: As bestas

● Mejor película de comedia: Competencia oficial

● Mejor dirección: Carla Simón por Alcarràs

● Mejor actriz protagonista de una película: Laia Costa por Cinco lobitos

● Mejor actor protagonista de una película: Nacho Sánchez por Mantícora

● Mejor actriz de reparto de una película: Susi Sánchez por Cinco lobitos

● Mejor actor de reparto de una película: Luis Zahera por As bestas

● Premio Feroz DAMA al mejor guión de una película: Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos

● Mejor música original: Oliver Arson por As bestas

● Mejor tráiler: Marta Longás por el tráiler final de Cerdita

● Mejor cartel: Carlos Vermut por Mantícora

● Mejor serie dramática: La ruta

● Mejor serie de comedia: No me gusta conducir

● Mejor actriz protagonista de una serie: Claudia Salas por La ruta

● Mejor actor protagonista de una serie: Juan Diego Botto por No me gusta conducir

● Mejor actriz de reparto de una serie: Patricia López Arnaiz por Intimidad

● Mejor actor de reparto de una serie: David Lorente por No me gusta conducir

● Feroz DAMA al mejor guión de una serie: Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada por La ruta

● Premio Feroz Arrebato de Ficción para La piedad, de Eduardo Casanova

● Premio Feroz Arrebato de No Ficción para La visita y un jardín secreto, de Irene M. Borrego