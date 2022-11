‘No me gusta conducir’, la serie de TNT con Juan Diego Botto

Las series de comedia españolas triunfan en las plataformas de streaming. Series como El pueblo, Allí abajo, Señoras del (H)AMPA. Aquí no hay quien viva, Atrapa a un ladrón, Pequeñas coincidencias o Camera café, son algunas de las series preferidas. El próximo viernes 25 de noviembre las 22.00 horas se estrena No me gusta conducir la nueva serie original de TNT para la que Borja Cobeaga se ha inspirado en su propia experiencia.

Una nueva y original comedia creada por Borja Cobeaga (Ocho apellidos vascos) que cuenta de forma divertida la experiencia de sacarse el carné cumplidos ya los 40. La serie No me gusta conducir consta de seis episodios y ha sido producida por Sayaka Producciones para Warner Bros.

La serie cuenta como protagonista con el actor Juan Diego Botto al que le acompañan actores tan conocidos como Lucía Caraballo, Leonor Watling, David Lorente o Carlos Areces.

Sacarse el carnet de conducir a los 40

El protagonista de No me gusta conducir es Pablo, un profesor de universidad de 40 años, papel que interpreta Juan Diego Botto, que se ve obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo es un cuarentón un poco sabelotodo, desagradable y gruñón que piensa que “cualquier idiota con el graduado escolar puede aprender a conducir en una semana”. Pablo tendrá que salir de su zona de confort y descubrir en sus clases que sacarse el carnet no es tan fácil como pensaba y que todavía tiene mucho que aprender en la autoescuela. Además, también se dará cuenta de que le queda mucho por descubrir de las relaciones humanas y de la vida en general.

En la autoescuela coincide con Yolanda, una alumna suya de la universidad a la que da vida la actriz Lucía Caraballo. Pablo ahora es su profesor pero también su compañero de mesa en la autoescuela. El actor David Lorente interpreta a Lorenzo, un profesor de autoescuela un tanto bromista que tiene que enseñar a conducir a Pablo. La actriz Leonor Watling interpreta el papel de la expareja y confidente de Pablo y Carlos Areces da vida al hermano de Lorenzo que también es profesor de autoescuela y con el que mantiene una complicada relación.

El reparto de No me gusta conducir

No me gusta conducir está protagonizada por el actor Juan Diego Botto al que le acompañan en el reparto Lucía Caraballo, Leonor Watling, David Lorente, Carlos Areces, Eugenia Cuaresma y Marta Larralde, entre otros. La serie ha contado con la colaboración especial del actor Javier Cámara.

No me gusta conducir promete ser una serie divertida y diferente perfecta para reírse un poco en las noches frías de noviembre.