‘La que se avecina’ comienza temporada con homenaje a ‘Aquí no hay quien viva’

La que se avecina ya está de vuelta con su esperada temporada 13, en la que hay un gran cambio para todos. A los nuevos actores hay que sumar un nuevo edificio en el que los vecinos de Mirador de Montepinar se vuelven a reunir, y lo hacen con un homenaje a Aquí no hay quien viva, serie de la que nació.

Avisamos de que esta noticia contiene algunos spoilers.

El primer capítulo arranca con Antonio Recio saliendo de la cárcel después de cumplir su condena por cortarle la coleta a Pablo Iglesias como protesta por la expropiación de su casa. Tras pisar la calle por primera, descubre que su vida ha cambiado por completo.

Tras tener que aceptar el justiprecio y abandonar el que fuera su edificio, ha pasado a vivir en el centro de Madrid, en un edificio que recuerda al de la recordada calle del Desengaño, de Aquí no hay quien viva. Descubrirá también que varios de sus vecinos también se han mudado allí.

Pese a que la idea de los montepinarianos era volver a fundar la comunidad de vecinos pero en un nuevo edificio, el alto precio de las viviviendas los obligó a compartir una comunidad con vecinos viviendo en ella desde hace varios años.

⌛ 18 meses y un día después, Antonio Recio sale de la cárcel. Pero todo ha cambiado 💥 📺 De Mirador de Montepinar a Contubernio 49: esta noche a las 22:50h, GRAN ESTRENO del primer capítulo de la nueva temporada de @la_queseavecina 👉 https://t.co/FYv9lsr0IQ pic.twitter.com/gPnVnTrdHc — Telecinco (@telecincoes) November 21, 2022

Tras la repentina muerte de Modesto, el portero de la finca, Recio inicia su ofensiva contra la presidenta, con la que no arranca con buen pie su relación. Por ese motivo decide reunir todos los montepinarianos para elegir a un portero de su confianza.

En una votación deciden que Fermín sea el portero topo, por lo que su labor será la de intentar boicotear a la presidenta en todas sus decisiones. «No, no, no, espera. Yo con unas llaves colgando y una fregona sería un paso atrás en mi carrera», decía Fermín enfadado.

Algo ha cambiado, pero todo sigue igual 💥 El momento más esperado está a punto de llegar 😱 #LaQueSeAvecina, este lunes 21 de noviembre a las 22:50h, estreno del primer capítulo de la nueva temporada en @telecincoes 👉 https://t.co/zcQbkIpM5q pic.twitter.com/8HDjHTFIkC — La que se avecina (@la_queseavecina) November 16, 2022

Este pequeño guiño es un claro homenaje de los guionistas de La que se avecina a Aquí no hay quien viva. Para los que no conozcan la serie, Fernando Tejero interpretaba a Emilio, el portero de la finca y su uniforme era tal y como describía Fermín.

Los nuevos capítulos de la comedia vecinal ya están disponibles para los suscriptores de la plataforma de streaming Prime Video desde el pasado viernes 18 de noviembre. Los tres primeros ya se estrenaron y desde el próximo viernes se irán publicando de uno en uno semanalmente.

Los que no tengan suscripción a la plataforma tendrán la oportunidad de ver el primer capítulo en Telecinco completamente gratis hoy, lunes 21 de noviembre. Será solo un aperitivo, ya que la plataforma tiene la exclusividad de La que se avecina para su estreno, por lo que para ver el resto de capítulos en televisión habrá que esperar hasta el añ0 2023.