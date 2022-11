‘Cinco Lobitos’ llega al streaming: ¿Dónde se puede la película española del año?

Cinco Lobitos es la opera prima de la cineasta española Alauda Ruiz de Azúa. Un filme dramático que versa sobre la familia y la maternidad y que con su estreno este año, ha sacudido a la crítica. La prensa especializada se rindió al trabajo tras las cámaras de esta directora, destacándolo como un retrato honesto y sólido que, desde el naturalismo narra de forma instantánea aunque muy sutil y detallista, todos las consignas de lo que significa ser madre, sin dejar nunca de ser hija. Esta película española se estrenó el pasado 20 de mayo en cines y hoy, llega al streaming, concretamente a Filmin y a HBO Max.

La sinopsis oficial de Cinco lobitos es la siguiente: “Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, compartiendo así la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, ello no le impide ser hija”.

Cinco Lobitos entró en la consideración de la Academia Española de Cine como una de las tres propuestas para enviar a la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscar 2023. Desgraciadamente, el nivel de este año es muy elevado. Las otras dos opciones eran As bestas, la cual recibió hace una semana el gran premio en el Festival de Cine de Tokio y Alcarràs, con la que Carla Simón triunfó en la Berlinale. Al final, es la cinta de Simón la que se ha propuesto como candidata en la próxima alfombra roja. Producida bajo el sello de RTVE y distribuida por BTeam Pictures, Cinco lobitos está protagonizada por Laia Costa y su reparto se completa con Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamente, José Ramón Soroiz, Amber Williams, Lorena López, Leire Ucha, Elena Sáenz y Asier Valdestilla García entre otros.

Este es un debut prometedor para Ruiz de Azúa, quien hasta filmar Cinco Lobitos, únicamente había dirigido 5 cortometrajes. Su reconocimiento ha llegado a Netflix, quien la fichó para Eres tú, una comedia romántica que actualmente está cerrando su postproducción, protagonizada por Álvaro Cervantes y Silvia Alonso. El próximo 11 de febrero de 2023 se celebrará la 37 edición de los Premios Goya, en la que seguramente Cinco lobitos cuente con varias nominaciones, aunque estas consideraciones todavía no se han anunciado.