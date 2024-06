Armie Hammer está escribiendo su propio guion autobiográfico tras las acusaciones de abuso sexual

Armie Hammer todavía trata de reconstruir su carrera, tres años después de las acusaciones de abuso producidas a principios de 2021. El estadounidense era uno de los intérpretes más cotizados de la industria pero esas denuncias, sumadas a un polémico presunto interés por el canibalismo terminaron de socavar sus pretensiones dentro de la meca del cine. Sin embargo, en una última entrevista, Hammer ha querido reflexionar sobre su momento como exiliado interpretativo además de anunciar que está escribiendo un guion autobiográfico.

«Fue una muerte del ego, una muerte profesional», comenzaba recordando su caso. A lo largo de la última década, desde el movimiento #MeToo iniciado con Harvey Weinstein, se despertó un poderoso cambio contra la inmunidad de los puestos de poder en la industria del entretenimiento, despertando toda una vorágine de confesiones de abuso y comportamiento inapropiado prolongado durante años. Desde el caso del gigantesco productor, son muchos los nombres que han salido a la palestra por diferentes circunstancias. Johnny Depp, Kevin Spacey e incluso el resurgir de polémicas antiguas como la de Woody Allen y su hija adoptiva Dylan Farrow, ocuparon durante los siguientes meses y años (de hecho todavía se habla de ello) las portadas de los principales tabloides. Así, entre esa ristra de nombres relevantes no es de extrañar que después de las denuncias, incluso una carrera pujante como la de Hammer haya quedado estancada sin aparentemente, ninguna posibilidad de volver al tablero de juego. Circunstancia que no quita para que este nominado al Globo de Oro pueda explicar que la actuación es la única forma con la que cree poder ganarse la vida.

Armie Hammer: «Soy un artista»

En su reciente alegato, el que en su momento llegó a ser un posible candidato para el esmoquin de 007 confesaba su amor a la profesión: «No soy un producto viable para la industria del entretenimiento, en términos del sistema de Hollywood. No puedo jugar en esa zona de pruebas por ahora. No se me permite estar en esa zona de pruebas. Pero soy un artista. Esto es lo que me encanta hacer. No he hecho nada en mi vida adulta excepto hacer películas y obras de teatro. Es lo que hace hablar a mi alma, es lo que me hace feliz. Es lo que amo».

Como la industria no le va a ofrecer ya ningún papel, Armie Hammer cree que una manera de corregir esa situación es crear su propia historia, por eso en la charla le confesó al entrevistador que estaba intentando crear un proyecto en torno a un guion que acaba de escribir, el cual en teoría contiene trazas de su propia experiencia en Hollywood:

«Aunque no soy bienvenido en su entorno de pruebas, simplemente decir que voy a crear mi propio entorno de pruebas. Si no me dejar jugar en el tuyo, iré a jugar en el mío. He escrito un guion con mi amigo Jerry. Estamos en medio de intentar armar ese proyecto. No quiero entrar en detalles ahora, pero tenemos un guion y es algo que nos apasiona y es algo que voy a hacer (…) Sólo porque me digan que no puedo hacerlo no significa que tenga que no me tengan que escuchar», le explicaba al podcast Painful Lessons.

Las acusaciones de canibalismo

Tras su acometida creativa, el actor recordó el momento en el que las acusaciones salieron a la luz comparando su recorrido con el esquema narrativo de «El viaje del héroe», acuñado por primera vez por Joseph Campbell en 1949 dentro del libro ‘El héroe de las mil caras’. «Estoy usando las palabras de Joseph Campbell. Pero si puedes acceder a la idea de la muerte como una fase transitoria entonces terminarás agradecido por todas esas pequeñas micromuertes», argumentaba.

Por último, Armie Hammer recordó la sensación cuando todo salió a la luz, definiendo la situación «como si estuviera en un tornado». Aunque también explicó que ahora podía verlo con distancia y cierta perspectiva. No obstante, lo que de verdad caló entre el público por encima de las acusaciones de los abusos fue la supuesta y extraña parafilia de un canibalismo que el intérprete niega rotundamente. «La gente me llamó caníbal y todos les creyeron».

Hammer no ha vuelto a participar en ningún proyecto desde el estreno en 2022 de Muerte en el Nilo, en el que fue apartado de la promoción. El mismo año Discovery + publicó la miniserie documental La saga de los Hammer: Escándalo y perversión, donde se repasaban los secretos y escándalos de cinco generaciones de hombres de una dinastía llena de poder y dinero. En España está disponible en Max.