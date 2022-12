Antonio Banderas cuenta que su ataque al corazón le ha cambiado la vida

Desde que volviese a triunfar con su papel de Salvador Mallo en Dolor y gloria, Antonio Banderas ha conseguido recuperar cierto protagonismo que había perdido en Hollywood. La cinta bajo las órdenes de Pedro Almodóvar, le valió su primera nominación al Oscar en 2020 y desde entonces, ha estado presente en algunas de las superproducciones más llamativas de la industria. Como es el caso de Uncharted o su futura aparición en la esperada Indiana Jones y el Dial del destino en 2023. El magnetismo y talento del malagueño es incuestionable y tras varios éxitos y fracasos ha querido habar de lo que para él ha sido, “una de las mejores cosas que le han pasado”: su ataque al corazón en 2017.

La declaración es menos alarmista de lo que pueda parecer, dentro claro de su contexto. Es evidente que un infarto no se celebra como algo positivo, pero para muchas personas estos sustos que recuerdan la caducidad de nuestra estancia en la tierra, suponen una oportunidad o cambio para volver a sentirse vivo, dándole la importancia a las cosas que realmente la tienen. Desde ese susto, Banderas ha estado ocupado con las producciones anteriormente mencionadas, aparte de volver a dar vida a través de su voz al carismático Gato con botas en su reciente secuela.

“Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida porque las cosas que no eran importantes y me preocupaba todos los días por ellas, no tenían sentido”, le contaba el español a Page Six. La entrevista entró en esa dinámica existencial, debido principalmente a que en esta segunda parte del spin-off de Shrek, el valiente gato debe restaurar todas sus vidas perdidas, sino quiere morir: “Pensé ¿por qué estoy preocupado por eso si voy a morir? Siempre lo supe, pero ahora lo sé. Lo he visto aquí mismo”. El gato con botas: el último deseo se estrenó hace casi una semana. La taquilla mundial parece estar respondiendo considerablemente bien y la crítica especializada ha puesto en valor todas las bondades de la secuela, llegando a decretar que el resultado final de la misma es bastante mejor que la película original y también, una de las mejores producciones animadas del 2022.