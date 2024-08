‘Los anillos de poder’ temporada 2: episodios y fecha de estreno en Prime Video

Si eres de los que te encantan las ficciones fantásticas, estás de enhorabuena porque tras la emisión de los ocho episodios de la segunda temporada de La casa del dragón en Max, se acaban de estrenar en Prime Video los tres primeros episodios de la segunda entrega de la serie Los anillos de poder. El 29 de agosto ha regresado a la plataforma de streaming esta ficción fantástica después de dos años de espera. En esta nueva temporada nos trasladaremos de nuevo a la Tierra Media donde se retomarán asuntos como lo que ocurrió con la forja de los anillos, las diferentes identidades de Sauron y el descenso al infierno de Númenor, entre otros. Lo que está claro es que esta segunda temporada va a ser mirada con lupa por los seguidores de esta serie. No solo ha tardado dos años en llegar a Prime Video, sino que también la primera temporada dividió al público y la crítica.

Esta segunda temporada se ha convertido en una odisea para sus creadores, ya que le afectó mucho la huelga de actores y guionistas de Hollywood que se convirtió en un problema para el rodaje. Al final el rodaje se trasladó sin avisar de Nueva Zelanda a Reino Unido y tuvo que prescindir de sus creadores y showrunners, J. D. Payne y Patrick McKay. Por esa razón la serie ha tardado en llegar a Prime Video dos interminables años después del estreno de la primera temporada y la plataforma de streaming ha decidido estrenar el 29 de agosto tres episodios y cada semana uno nuevo.

La polémica segunda temporada de Los anillos del poder

Hay que recordar que en la primera temporada se dio a conocer la verdadera identidad de Sauron, el principal antagonista del universo creado por J.R.R. Tolkien. Por lo tanto en esta nueva entrega seremos testigos de su trayectoria para conseguir su poder y forjará los anillos. Además, también tendrá bastante peso el conflicto entre Sauron y los inmortales elfos.

Está claro que Sauron continuará su camino hacia el mal y en esta segunda temporada de Los anillos del poder también tendrá un papel especial El Extraño, quien se piensa que es Gandalf. Según la sinopsis oficial de esta segunda entrega: “Sauron ha regresado. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro en ascenso ahora debe confiar en su propia astucia para reconstruir su fuerza y ​​supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán unir a todos los pueblos de la Tierra Media a su voluntad siniestra”.

Las críticas a la primera temporada se centraron en el peso de las mujeres guerreras y otras razas de la la Tierra Media. Estemos o no de acuerdo, lo que está claro es que no fue un brillante principio para esta serie de la que todos esperaban mucho más. La primera entrega se sostuvo solo porque todos los espectadores querían saber quién era o no era Saurón y quién era o no era Gandalf. Como estas dos dudas se resolvieron al final, la temporada 2 tendrá que tirar de creatividad para poder interesar a los seguidores de esta saga.

El reparto de la segunda temporada de esta serie

Además del reparto principal de la primera temporada, para la segunda entrega de la serie Los anillos del poder se unen al reparto actores como Ciarán Hinds (Belfast),Tanya Moodie. (Sherlock), Gabriel Akuwudike (1917), Ben Daniels (El exorcista) y Nicholas Woodeson (Skyfall), Uno de los grandes cambios en el reparto es el actor Sam Hazeldine que sustituiría a Joseph Mawle como Adar. Además, la actriz Nazanin Boniadi (Bronwyn) dejaba y se incorporaba Rory Kinnear, que interpreta a Tom Bombadil.

Los actores que repiten en esta segunda temporada en los mismos papeles son Morfydd Clark como Galadriel, Ismael Cruz Cordova como Arondir, Charlie Vickers como Sauron, Markella Kavenagh como Nori, Daniel Weyman como El extraño, Lloyd Owen como Elendil y Robert Aramayo como Elron. Además, están en el reparto Markella Kavenagh que da vida a Nori Brandyfoot, Daniel Weyman a El extraño, Owain Arthur al Príncipe Durin IV, Benjamin Walker al Rey Gil-galad y Sophia Nomvete a la Princesa Disa.

Sobre la posibilidad de una tercera temporada, lo único que sabemos es que el pasado 24 de febrero, los showrunners de la serie, Patrick McKay and JD Payne, confirmaron a través de una entrevista con The Hollywood Reporter, que hubo una firma de contrato de tres años con Amazon MGM Studios más para el desarrollo de la serie. Por ahora no se ha confirmado una tercera temporada, pero dependiendo del éxito que tenga la segunda, tendrá o no alguna oportunidad. Por lo tanto, está claro que la producción de una tercera temporada depende totalmente del éxito de esta nueva entrega que ha llegado a Prime Video el 29 de agosto.