Ana Rosa sin miramientos contra Zapatero: «Llevó el país a la quiebra»

Además de centrarse en Zapatero, Ana Rosa, en su editorial diario, también ha analizado y criticado las últimas gestiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Buenos días. La España del talante era una Sociedad Limitada. Zapatero cobró 450.000 euros por una «asesoría global» de su amigo en Plus Ultra, 75.000 euros brutos al año durante 6 años de una sociedad instrumental sin un solo empleado, según una investigación de El Mundo. El expresidente del Gobierno aseguró que el poder no le iba a cambiar, pero años después de llevar el país a la quiebra cuando éramos la Champion League de la Economía Zapatero ha aprendido a gestionar bien el dinero. El suyo. El principal consejero en la sombra de Pedro Sánchez ha participado en todas las campañas electorales del PSOE hasta ahora, pero sospechosamente lo han borrado de un plumazo de la campaña en Extremadura y en Aragón. Zapatero ya está amortizado, de la misma manera que Sánchez amortizó a Ábalos y a Cerdán y amortizará a Óscar Puente», ha arrancado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

Ana Rosa ha continuado: «Precisamente, tras la entrada en prisión de Cerdán, el presidente anunció un Plan de Lucha contra la Corrupción y una Comisión para su puesta en marcha y seguimiento. ¿Qué ha sido de esa comisión fantasma? La respuesta es que es que esa comisión no funciona, igual que nuestros trenes, presas o nuestra infraestructura energética. Otra comisión, una comisión de accidentes, alertó en 2020 del estado de muros como el que mató a un maquinista en Gélida. Hoy Rodalies no recuperará la normalidad y pondrán autobuses. Hoy también sabemos que Bruselas dio 111 millones para cambiar las traviesas y los raíles de la línea Madrid-Sevilla y hoy 34.000 traviesas siguen sin cambiar».

«Esta es la España que funciona. Una tierra prometida a la que queremos traer a medio millón de personas. ¿Dónde va el dinero que tiene que ir destinado al mantenimiento de los trenes, de las carreteras o de las presas? Lamentablemente esta España que funciona se parece cada vez más a la España de los bingueros de Fernando Esteso. Se parece más a la España del talante de Zapatero que a la del talento de Carlos Alcaraz», ha finalizado Ana Rosa.