Ana Rosa se pone muy seria contra «la depravación» del Gobierno: «Voy a decirlo sin paños calientes»

Ana Rosa Quintana ataca a diario al Gobierno de Pedro Sánchez en sus editoriales pero este viernes 10 de octubre la presentadora ha ido a por todas y ha cargado como nunca contra la corrupción. La comunicadora ha analizado el último informe de la UCO que ha salido a la luz material sensible de José Luis Ábalos y se ha echado las manos a la cabeza. «Lo más sangrante es el lenguaje machista que usaba el círculo más cercano al presidente del Gobierno (…) Voy a decirlo sin paños calientes. Hablar de pagar pulseras, y abro comillas, a la puta. Y numeran a las mujeres, como si fueran objetos de una cadena de montaje. La uno y la dos… Hemos perdido la cuenta. Y se preguntan si pueden desgravar por ellas. Hablamos de personas. Pero lo más grave es cómo se liquidaba toda esta depravación que luego se pasaba en tickets que remuneraba el PSOE en sobres», ha dicho la conductora de El programa de Ana Rosa.

El premio Nobel de la Paz (que luego ha resultado ser para María Corina Machado) al que se postulaban Pedro Sánchez y Donald Trump, el alto el fuego en Gaza y el último informe de la UCO que ha salido a la luz material sensible de José Luis Ábalos, han sido los temas con los que Ana Rosa Quintana ha completado su editorial del viernes 10 de octubre. Entre la ironía y el análisis político, la comunicadora de Telecinco ha mostrado también una rabia muy vehemente contra el comportamiento de algunos integrantes del Gobierno actual.

Ana Rosa Quintana ha comenzado de la siguiente manera: «Buenos días. El Nobel de la Paz se dará a conocer esta mañana a las 11, y está entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Quizá se lo den a pachas. ¿Se imaginan la foto? Por un lado el presidente americano ha logrado que tanto en Israel como en Palestina celebren el proceso de paz que rechazaba la flotilla. No solo la flotilla, también el Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz calificaba el proceso de paz como farsa inaceptable. El Gobierno se mostraba más radical que Hamás, porque Hamás lo ha firmado».

«El otro candidato al Nobel de la Paz es Sánchez. Dice el ministro Albares que España ha liderado el proceso de Paz. Cuando dice España quiere decir Sánchez, claro, aunque Israel no quiere saber nada de España como interlocutor y Trump nos quiera echar de la OTAN”, continuado Ana Rosa.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha comenzado a hablar de la caja B del PSOE: «La Academia Sueca lo tiene difícil este año. El Premio Nobel de Economía puede ir a parar al PSOE, porque no se entiende cómo un partido maneja tanto dinero en efectivo. En el último oficio de la UCO se habla de 4.500 euros solo en restaurantes. ¿De dónde sacaba el PSOE ese dinero en cash solo para pagar mariscadas? ¿Hay en Ferraz una caja fuerte más grande que la del Banco de España? ¿Cuántos cientos de tickets hay para justificar esos pagos? ¿Cuál es el origen de ese dinero? Lo más sangrante es el lenguaje machista que usaba el círculo más cercano al presidente del Gobierno».

Y llegados a este punto, Ana Rosa se ha puesto seria contra äbalos y compañía: “Vamos a hablar claro, con el lenguaje que usaba el círculo más intimo de Sánchez. Ábalos, la mano derecha de Sánchez, hablaba con Koldo de pastillas azules, de polvos, de chistorras, de lechugas y de folios. Y que no nos tomen por tontos, porque no se habla de embutido en un sentido literal ni de impresoras con tóner que se atascan por falta de tinta. Y lo más grave. Voy a decirlo sin paños calientes. Hablar de pagar pulseras, y abro comillas, a la puta. Y numeran a las mujeres, como si fueran objetos de una cadena de montaje. La uno y la dos… Hemos perdido la cuenta. Y se preguntan si pueden desgravar por ellas. Hablamos de personas»

Para Ana Rosa «lo más grave es cómo se liquidaba toda esta depravación que luego se pasaba en tickets que remuneraba el PSOE en sobres. Una empleada del PSOE envió el día después de las elecciones de 2019 un mensaje a Koldo: No te olvides de subir por el despacho, que tengo tu dinero. Y dicen desde el PSOE que es un partido tan transparente que hasta sus sobres son transparentes. Y la empleada preguntaba, ¿de dónde sacas ese dinero? Y la respuesta, fue, jajaja. La depravación moral es repugnante.