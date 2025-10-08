Ana Rosa: «El Gobierno más opaco de la historia anuncia un portal de transparencia que ya existe»

Ana Rosa Quintana ha vuelto a dejar en ridículo al gobierno de Pedro Sánchez con un editorial para el recuerdo en el que ha analizado la respuesta del PSOE al informe de la UCO y en la nueva ley de trasparencia que anuncia el Gobierno. Y es que, según la presentadora de El programa de Ana Rosa: «Tolerancia cero contra la corrupción, con un banquillo repleto. Sánchez anuncia valentía contra quienes silencian los casos de corrupción, el día después de que su mujer diese plantón al juez y el día después de que Ferraz no diera explicaciones sobre los pagos en chistorras, es decir, en efectivo», Además, Quintana ha destacado que: «El Gobierno más opaco de la historia anuncia un portal de transparencia que ya existe. Solo unos datoconrrus: el Gobierno ha infringido 1.200 veces la ley de transparencia, acumula apercibimientos por declarar secretas informaciones públicas, y ha batido un nuevo récord de opacidad con 400 solicitudes de información denegadas en seis meses, formuladas por ciudadanos».

Un día más, Ana Rosa Quintana ha comenzado el programa con su ya famoso editorial. En esta ocasión, la presentadora ha centrado su análisis en la respuesta del PSOE al informe de la UCO y en la nueva ley de trasparencia que anuncia el Gobierno.

«Muy buenos días. Tolerancia cero contra la corrupción, con un banquillo repleto. Sánchez anuncia valentía contra quienes silencian los casos de corrupción, el día después de que su mujer diese plantón al juez y el día después de que Ferraz no diera explicaciones sobre los pagos en chistorras, es decir, en efectivo. La sincronizada ha salido con dos argumentos: el primero, que el informe de la UCO desmiente la financiación ilegal del PSOE. Eso no lo dice el informe de la UCO, tampoco lo contrario. El segundo argumento es que vivimos en la España del ticket, donde los ciudadanos pagamos en efectivo hasta la hipoteca, como si viviéramos en la sociedad del sobre», ha arrancado.

Ana Rosa ha continuado: «El PSOE se saltó su código ético y su ley antiblanqueo, y Cerdán pasó al PSOE 95.000 euros en gastos desde que entró en la ejecutiva, 176 pagos, un tercio de ellos en efectivo. ¿De dónde sacan tanto metálico? Patxi López y Pilar Alegría dicen que es lo normal, aunque luego tiene que salir el propio Congreso a desmentir a Patxi. No le dé por casualidad al juez por tirar del hilo. Con centenares de gastos opacos, el Gobierno anuncia una nueva ley de transparencia que debería tener varios anexos, por ejemplo, cómo doblar el billete de quinientos para que quepa en el sobre sin arrugarse».

Para finalizar, la presentadora ha apuntado: «El Gobierno más opaco de la historia anuncia un portal de transparencia que ya existe. Solo unos datos: el Gobierno ha infringido 1.200 veces la ley de transparencia, acumula apercibimientos por declarar secretas informaciones públicas, y ha batido un nuevo récord de opacidad con 400 solicitudes de información denegadas en seis meses, formuladas por ciudadanos. Una cifra sin precedentes. Ahora anuncian un portal de transparencia, sin embargo, en pleno 2025, cuando ya puedes pagar hasta con el iris del ojo, el PSOE prefiere técnicas vintage del siglo XX: tickets, billetes y sobres. Una transparencia muy efectiva, un Gobierno muy efectivo».