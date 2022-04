Que Netflix no para de producir contenido que alimente su enorme catalogo es algo que todos sabemos. Pero, del mismo modo que la compañía de Ted Sarandos puede ser un vergel de nuevas ficciones, también puede significar una temprana tumba para aquellas que no cumplan con las exigentes condiciones y política de cancelación. En cualquier otra plataforma de vídeo bajo demanda, una buena audiencia salvaría a cualquier historia. Sin embargo, “la gran N roja” lleva una buena lista de historias inacabadas y ahora, nuevamente, debemos decir adiós a una de las series más vistas de Netflix este 2021: Archivo 81.

Archivo 81 fue una de las series de ciencia ficción más vistas el pasado 2021, enganchando a una buena legión de fans que lamentablemente no verán continuada su historia. Una noticia que ha sorprendido a la audiencia y a los medios, ya que la serie creada por Rebecca Sonnenshine obtuvo muy buenas reseñas por parte de los críticos y había conseguido colarse en varias ocasiones dentro del top 10 de contenido más visto. No obstante, aquí entra el factor del mercado en el que el gigante del streaming evalúa la rentabilidad de su producto. Como bien revela Deadline, los resultados de una de las series más vistas en Netflix este 2021 no han sido suficientes, respecto al elevado coste que tiene llevar a cabo cada capítulo de Archivo 81.

Sonnenshine ya habló hace un año con Entertainment Weekly contando sus intenciones de hacer una segunda temporada: “Eso espero, pero en realidad no tengo ni idea. Pero eso espero. Siempre tuve la intención de continuar. Siempre hemos pensado en la temporada 2”. La primera temporada contó con 8 capítulos de aproximadamente 60 minutos cada uno y estaba producido por James Wan, uno de los cineastas del género de terror más reconocidos en el panorama actual. En Archivo 81, un archivista llamado Dan es contratado para restaurar una vieja colección de cintas. Al poco tiempo de trabajar en ellas descubre algo siniestro y estas pasan a ser el objeto predilecto de un peligroso culto sectario.

Archivo 81 engrosa la larga lista de series canceladas por Netflix. En pocos años, la plataforma de vídeo bajo demanda ha cancelado títulos como Away (cada capítulo costaba 6 millones de dólares), Glow, Cristal Oscuro: La era de la resistencia, Altered Carbon, Esta mierda me supera o Las escalofriantes aventuras de Sabrina.