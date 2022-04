All Fun and Games es el título de la película que ha juntado a dos de los actores principales de las dos series más populares de Netflix: Asa Butterfield y Natalia Dyer. El primero interpreta a Otis, el protagonista de Sex Education y la segunda encarna a Nancy Wheeler, la aspirante a periodista que ha adquirido una gran relevancia en la última temporada de Stranger things. La producción de este nuevo film comenzó ayer en Canadá con Benjamin Evan Ainsworth (La maldición de Bly Manor), Keith David (La cosa) y Annabeth Gish (Mystic Pizza).

La cinta es un thriller de terror que sigue la historia de dos niños que juegan con su sádico primo mayor y despiertan a una cruel entidad conocida con el nombre de The Skarrow. Los hermanos Russo (Anthony y Joe) se encuentan entre los productores ejecutivos, puesto que explica la decisión que se ha tomado en la dirección donde Ari Costa, director de segunda unidad en Tyler Rake y Vengadores: Endgame, codirige All fun and games junto a Eren Celeboglu (The internet Kills). El guion lo firman los propios directores junto al debutante J.J. Braider.

Según Deadline, la productora Cecile Gaget señaló que “All fun and games es una gran película de verano para audiencias jóvenes”, añadiendo que la confianza que los distribuidores internacionales han demostrado por el género al adquirir la película en una etapa tan inicial. Esta historia de terror está programada para llegar a Netflix el próximo 15 de abril de 2023. Butterfield, además de Sex education, ha participado en la comedia de humor negro Flux Gourmet y en Choose or Die, programada para estrenarse en pocos días. A Natalia Dyer la hemos visto en Yes, God, Yes y en una pequeña aparición dentro de Velvet Buzzsaw con Jake Gyllenhaal.

Netflix utiliza a las grandes estrellas de sus producciones para otros proyectos del servicio de streaming Es el caso de Millie Bobby Brown que protagoniza tanto Stranger Things como Enola Holmes y su futura secuela o Ryan Reynolds que no hace más que sumar éxitos dentro de la plataforma de “la gran N”: 6 en la sombra, Alerta roja y El proyecto Adam. Tres películas que están dentro del top 10 de la plataforma dirigida por Ted Sarandos. Lo mismo ocurre con perfiles como el de Henery Cavill que además de ser Sherlock en Enola Holmes, protagoniza la serie fantástica de The Witcher.