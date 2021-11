‘Stranger Things’ ha estrenado un nuevo adelanto de lo que se viene en la temporada 4 a través del título ‘Bienvenidos a California’. Con dicho título puede confirmarse que este estado tendrá un papel importante en la serie. Will y Once han cambiado su rumbo de vida y se han marchado de Hawkins, por lo que los sucesos paranormales les seguirán, ya que son dos de los personajes más perjudicados por la serie.

No está confirmado que Mike, Dustin y Lucas también dejen sus hogares, pero todo apunta a no, puesto que Once aparece en el tráiler escribiéndole cartas a su novio de cómo le está yendo en su nueva localización y cómo se está adaptando al nuevo instituto. Y es que, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown parece que será el principal protagonista debido a que no se está acomodando bien en el nuevo lugar. Solo espera que el curso escolar pase rápido para poder volver a ver a quien un día dejo en su viejo hogar.

La serie tan querida por los usuarios de la plataforma de Netflix ya ha confirmado los nombres que darán título a los nueve capítulos que conformarán la nueva temporada, aunque todavía no se encuentran traducidos del inglés. Estos son:

The Hellfire Club Vecna’s Curse The Monster and the Superhero Dear Billy The Tina Project The Dive The Massacre at Hawkins Lab Papa The Piggyback

No hay fecha de estreno exacta, pero sí sabemos que será en el verano del próximo año cuando podamos ver las nuevas tramas con las que tendrán que lidiar los personajes. Para ello, volveremos a ver a Millie Bobby Brown (Once), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce) y David Harbour (Hopper). Esta última confirmación nos aclara que su vida no acabó en la tercera temporada, además de que ya en adelantos anteriores de la nueva temporada aparecía como prisionero de los rusos.

Por otra parte, también veremos nuevas caras: Amybeth McNulty (Vickie), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Sra. Kelly) y Grace Van Dien (Chrissy). Habrá que esperar a que la gran plataforma de streaming decida lanzar más avances de ‘Stranger Things’ para aclarar las dudas que estén surgiendo tras el último y para ir descubriendo más sobre qué tratará esta nueva entrega. ¡Qué ganas de que sea ya verano de 2022!