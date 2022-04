Frank Langella, actor nominado al Oscar por su papel de Richard Nixon en El desafío: Frost contra Nixon, ha sido despedido del rodaje de The fall of the house of Usher por mala conducta. El intérprete de 84 años tenía un papel en la nueva serie de Mike Flanagan producida por Netflix, pero después de una investigación sobre lo sucedido en el set de rodaje se ha determinado la expulsión inmediata de Langella.

Según revela Deadline, el veterano actor era uno de los protagonistas de la serie de terror y de momento, ni sus representes ni el servicio de streaming se han pronunciado sobre el motivo de la expulsión. Este conflicto, surge después de las acusaciones de acoso sexual y de comentarios inapropiados hacia una de las compañeras de reparto, lo cual parece una conexión evidente con el despido. Esta era la segunda colaboración de Frank Langella con Netflix, después de brillar con su papel de juez Julius Hoffman en El juicio de los siete.

La serie que como su propia traducción indica, se basa en La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, es la cuarta serie que Flanagan dirige para La gran N roja. Al director no le ha afectado la pandemia para su acelerada manera de trabajar. Hace menos de un año estrenó Misa de medianoche y la plataforma ya piensa en qué fecha le va a poner a The Midnight Club. Sin tiempo de respiro, mientras llega esta última, Flanagan ya prepara la adaptación de Poe, en la que íbamos a ver a Langella como el patriarca Roderick Usher. Ahora, en lo que se encuentra a un sustituto en condiciones para el papel, la grabación avanza todo lo posible rodando aquellas escenas en las que no aparece el personaje de Roderick, ya que cuando se contrate a un nuevo actor, se deberán rodar todas las escenas de nuevo.

La caída de la casa Usher cuenta entre su reparto a Kate Siegel, Henry Tomas, Carla Gugino, Rahul Kohli, T’Nia Miller y un Mark Hamill que por primera vez colabora con Flanagan. El drector, que ya ha manifestad que le encantaría rodar una película de terror con Star Wars, escribe todos los capítulos, mientras que Michael Fimognari dirige la mitad de los ocho episodios. Los fans del showrunner esperan con ansias que el servicio de streaming le ponga fecha a The Midnight Club.