5 series románticas que te encantarán si ya has visto ‘Un cuento perfecto’

La serie Un cuento perfecto se ha convertido en la ficción romántica de este verano. Por si te encantan este tipo de ficciones, te vamos a recomendar 5 series que no te puedes perder: Valeria, El verano en que me enamoré, Desde cero, El tiempo que te doy y Un lugar para soñar.

Valeria

Si todavía no has visto esta serie que es la primera adaptación que Netflix hizo de las novelas de Elísabet Benavent, recuerda que el verano es el mejor momento para ponerse al día con esas ficciones que no nos ha dado tiempo a ver en todo el año. La protagonista es Diana Gómez que interpreta a Valeria, una joven escritora y cuenta con 3 temporadas en las que se cuentan sus aventuras con sus tres amigas Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott).

El verano en que me enamoré

Esta serie romántica se estrenó en junio del año pasado en Amazon Prime Video y está basada en la novela homónima de Jenny Han. Ya se pueden ver en la plataforma las dos temporadas de este drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. Una emotiva historia en la que se cuenta el primer amor, el primer desengaño amoroso y la magia del verano. La tercera temporada ya está confirmada aunque no se sabe todavía cuando se estrenará.

El tiempo que te doy

Otras de las series románticas perfectas para los que les ha gustado Un cuento perfecto, es esta ficción sobre el amor y el desamor. La protagonista de esta serie que se puede ver en Netflix es Lina (Nadia de Santiago), una joven que quiere olvidar a su pareja Nico (Álvaro Cervantes). Como la ruptura le está resultando muy complicada, decide restar tiempo en cada episodio a sus recuerdos. Una historia que se cuenta desde el mágico comienzo de su amor al dolor de la ruptura y el olvido.

Desde cero

Los protagonistas de esta serie son Amy y Lino se conocen en Italia, se enamoran y deciden apostar por su relación. La pareja se muda a Estados Unidos, donde se casan, emprenden nuevos negocios, fracasan, encuentran su camino y se convierten en padres. Lo hacen todo hasta que un cáncer cambia todos sus planes de vida.

Un lugar para soñar

Por último os recomendamos esta romántica serie basada en las novelas de Robyn Carr. Mel decide dejarlo todo para responder a una oferta de trabajo como comadrona y practicante en un pequeño pueblo de California. Se pueden ver ya 4 temporadas en las que los protagonistas son los actores Alexandra Breckenridge, que da vida al personaje de Mel y Martin Henderson al de Jack.