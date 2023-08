‘El verano en que me enamoré’: Prime Video toma una drástica decisión sobre el futuro de la serie

La plataforma de Prime Video se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las favoritas del público en cuanto a adaptaciones literarias se refiere. Hasta la fecha, ya son muchas las producciones que suma a su lista, siendo una de las más aclamadas la exitosa saga literaria de Jenny Han, El verano en que me enamoré.

Esta popular ficción adolescente fue un rotundo éxito entre los suscriptores con el lanzamiento de su primera temporada. Una fórmula que parece estar repitiendo con la segunda entrega, cuyo primer episodio fue estrenado el pasado 14 de julio. Desde entonces, los seguidores de esta historia están teniendo la oportunidad de disfrutar del estreno de un capítulo semanal, algo que reciben con los brazos abiertos.

nadie me preparó para estos momentos… 😭😭 El Verano En Que Me Enamoré pic.twitter.com/7sUpqO3nFi

Asimismo, y teniendo en cuenta que la saga de Jenny Han está compuesta por un total de 3 libros, no es de extrañar que los fans esperen una tercera temporada. Pero, como en el mundo de las plataformas de streaming los números son esenciales, nada estaba asegurado. Pues, no es la primera vez que se cancela una producción por razones externas a sus visualizaciones, algo que Netflix sabe muy bien.

Sin embargo, y por fortuna, se ha confirmado que los fans tendrán la oportunidad de ver el desenlace de la historia de Belly. Una información con la que se afirma que se ha dado luz verde por parte de Prime Video a la realización de la tercera temporada de El verano en que me enamoré. Una noticia que, como era de esperar, ha causado mucha emoción en las redes sociales.

De este modo, los suscriptores de la plataforma de pago podrán ver en pantalla la adaptación de libro Siempre nos quedará el verano, el cual fue publicado en el año 2011. El cierre de una historia que promete ser una montaña rusa de emociones y cuya producción ya se encuentra calentando motores.

for everyone living for the hope of a season three.pic.twitter.com/3BXvbgWUgD

— The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) August 3, 2023