Aunque en Netflix podéis encontrar películas y series de gran calidad, también en su catálogo hay la posibilidad de toparse algunas que no os podemos recomendar. Películas que se pueden convertir más que en una forma agradable de pasar el tiempo en una tortura. Para que no perdáis el tiempo con estas cintas, os vamos a hablar de algunas que no os podemos recomendar.

1. Puertas abiertas (Matt Angel y Suzanne Coote, 2018)

Si te gustan los thrillers que pongan los pelos de punta, no te molestes en ver esta película aunque esté protagonizada por Dylan Minnette, el chico bueno de la serie Por trece razones. Una cinta de Matt Angel y Suzanne Coote, que cuenta la historia de una madre y su hijo adolescente que son acechados por una fuerza sobrenatural tras vivir un acontecimiento trágico en su familia y pretender vender la casa familiar. Un thriller que no asusta y ni siquiera entretiene.

2. Dangerous Lies (Michael Scott, 2020)

Otra de nuestras grandes decepciones es esta película que atrae al ser la protagonista Camila Mendes, conocida por su papel en la serie Riverdale, pero no os dejéis llevar por los cantos de sirena… Dangerous Lies cuenta cómo un anciano millonario le deja su herencia a su nueva cuidadora, la cual se ve de pronto inmersa en una red de engaños y asesinatos. Esto le lleva a no poder fiarse de nadie, ya que le pueden arrebatar su dinero, Una cinta que parte de una buena idea pero que no logra enganchar a los espectadores y tampoco es graciosa.

3. Los últimos días del crimen (Olivier Megaton, 2020)

En este caso nos encontramos como una película realmente mala. Una pena porque está protagonizada por Edgar Ramírez y Michael Pitt que visto el resultado no han tenido la oportunidad de salvarla. Los últimos días del crimen comienza en un futuro no muy lejano donde el gobierno de los Estados Unidos planea activar una señal para detener todo comportamiento delictivo. Al mismo tiempo, un ladrón se suma a un plan para dar su último golpe y sonado golpe. Otra película en la que no funciona ni el argumento, ni los personajes, ni ningún otro elemento la verdad.

4. Oh, Ramona! (Cristina Jacob, 2019)

No queremos ser crueles pero esta película rumana no hay por donde cogerla. Una cinta dirigida por Cristina Jacob que cuenta la historia de Andrei, un adolescente de 16 años que no puede controlar sus hormonas y está obsesionado con una mujer llamada Ramona. Una película cuya trama no tiene sentido, destila machismo, gordofobia y de la que poco más podemos decir.

5. ¡Game Over, tío! (Kyle Newacheck, 2018)

Por último, no os recomendamos, salvo que seáis masoquistas, esta película que quiere imitar a Resacón en Las Vegas pero que no le llega a la punta del zapato. Una película protagonizada por Adam DeVine, Anders Holm y Blake Anderson que cuenta la historia de tres amigos que están a punto de obtener financiación para crear su propio videojuego, pero de pronto unos terroristas secuestran a su benefactor y ellas tendrán que hacer todo lo posible para salvarlo. Nosotros os recomendamos que os salvéis a vosotros mismos de ver esta falsa comedia y elijáis alguna de las buenas películas que podéis encontrar en su catálogo.