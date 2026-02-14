5 comedias románticas atípicas de Prime Video que son perfectas para San Valentín

Hoy es el Día de los Enamorados y como cada año, las tiendas, los restaurantes y general todo el ocio, se rinde a la festividad que celebra el amor desde un ejercicio de consumo absoluto, donde el clásico ramo de flores o la caja de bombones ya representan regalos casi arcaicos en la actualidad del tan a menudo sobrecargado evento anual. Porque el 14 de febrero es también una fecha perfecta para un maratón fílmico y, huyendo de las típicas recomendaciones, hemos seleccionado en Prime Video cinco películas atípicas para San Valentín que seguramente no has visto:

1-‘Mi yo adulta’

El día de la marmota (1993) nos demostró que era posible combinar el género de las comedias románticas con los bucles temporales y Una cuestión de tiempo (2013) dobló la apuesta incluyendo los viajes en el tiempo. Estrenada en 2024, Mi yo adulta es una cinta que se mueve en estos espacios, centrándose en una protagonista a quien su yo del futuro le ha advertido con un consejo conciso y claro: no debe enamorarse. El problema llega cuando conoce al hombre de dicha advertencia y se da cuenta que la renuncia a establecer un vínculo así, nunca puede ser una elección.

Escrita y dirigida por la actriz canadiense Megan Park, Mi yo adulta está protagonizada por Aubrey Plaza y producida por el sello de Margot Robbie, LuckyChap Entertainment.

2-‘La gran enfermedad del amor’

La exestrella de Marvel, Kumail Nanjiani, protagoniza junto a Zoe Kazan la historia real de una pareja que debe crecer y prosperar a pesar de las diferencias culturales de él, musulmanes estrictos y ella, una mujer blanca que no comparte muchos de los valores tradicionales de estos. Una película tremendamente original dentro de este catálogo alternativo de Prime Video, destinado a los fans más exigentes de San Valentín.

3-‘My Sassy Girl’

Partiendo de la novela de Kim Ho-sik, el cine surcoreano no podía quedarse sin representante en esta lista. Menos aún cuando hablamos de una producción que logró coronarse durante seis semanas como la número uno de la taquilla del país oriental en 2001. El argumento parte de las historias anónimas que un joven colgaba en internet, donde este narraba su idilio con una chica completamente rebelde y alocada.

4-‘Algo salvaje’

Nos remontamos a los 80 para prescribir el largometraje de un Jonathan Demme, que antes de dirigir thrillers como El silencio de los corderos (1991) o dramas a la altura de Philadelphia (1993), coqueteó una larga temporada con la dirección de varias comedias románticas. Entre ellas, este relato producido por Orion Pictures sobre un mediocre hombre de negocios (Jeff Daniels) que un buen día se enamora perdidamente de una alocada y peligrosa joven (Melanie Griffith).

5-‘Tan cerca, tan lejos’

Es uno de los mejores proyectos de Prime Video para ver en San Valentín. Tan cerca, tan lejos es una producción francesa que habla de la incomunicación en un mundo hiperconectado de dos seres solitarios que caminan sin saberlo a un mismo destino.