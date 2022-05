Seis toros de José Escolar se han lidiado este martes en Las Ventas para la vigésima cuarta feria de San Isidro. Hacían el paseíllo: Octavio Chacón, Alberto Lamelas y Gómez del Pilar, ante una corrida de gran trapío y seriedad, que predecía una tarde francamente interesante.

Octavio Chacón abría el cartel saludando al primer astado ajustado a tablas y por lances. Tras el caballo, el animal metió los riñones. Miguel Ángel Sánchez continuó templándole en banderillas. El torero continuó la faena por naturales sacándole una serie extraordinaria. Le siguió por el lado derecho, donde el astado no tenía mucha nobleza. El de Escolar y Chacón tuvo que volver a la zurda, logrando nuevos naturales de buen trazo, pero el toro iba cada vez a menos. Trató de someterlo por el lado derecho, pero el toro se quedó sin fuerza. Tras varios pinchazos y media estocada caída, fue silenciado.

El segundo de la tarde, similar al anterior, fue saludado a la verónica por Lamelas. Tras el caballo destacó un quite por chicuelinas de Gómez del Pilar. Fue complicado en banderillas y puso en peligro a Rafael González Amigo. Con muleta en mano comenzó por el pitón derecho, obligándole, después de que el toro soltara la cara, sobre todo por el pitón izquierdo, en los doblones de inicio. De esta forma extrajo un par de series de calidad. Sin embargo, al cambiarse al lado izquierdo fue más complicado. Tuvo muchísimo mérito para poder lucir medios muletazos de uno en uno, sin humillar jamás el animal. Regresó a la mano derecha, lado por donde el toro era más pacífico, sacando una serie por bajo, de muletazos ligados, con transmisión. Finalizó con media estocada. Fue premiado con una ovación.

El tercero de la tarde fue para Gómez del Pilar que se libró de milagro tras ser arrollado a portagayola. Se recompuso y volvió a saludarlo por medias. El animal era peligroso, arrollaba sin medida. Tras el caballo y las banderillas, Gómez del Pilar comenzó con la muleta por la derecha, sacándole poco a poco muletazos hasta formar una tanda ligada. El viento soplaba con bastante intensidad, lo que ponía todo mucho más difícil. El torero sufrió una voltereta brutal, pero se recompuso rápidamente. Continuó por la derecha poniendo muchísimo esfuerzo y valor. Remató a la perfección con una gran estocada. Tras un aviso, el público pidió fuertemente el premio. Oreja.

El cuarto apretó desde el inicio en el recibo capotero de Octavio Chacón. Tras el caballo, el animal se iba más a tablas que a los medios, no dando posibilidades en banderillas. Chacón comenzó la faena por la izquierda, con un animal que era soso y no humillaba, pero al que lució una primera tanda con mucho esfuerzo. Cambió al derecho donde se comportó igualmente. La faena a medida que iba avanzando era cada vez peor. Octavio Chacón decidió no insistir viendo que la faena no tenía opciones. Tras un pinchazo, media estocada. Silencio.

El quinto de la tarde surgió serio. Fue ovacionado por el público. Lamelas lo saludó por verónicas. La faena la comenzó en los medios probando al animal por ambos pitones. El viaje era incierto, puesto que embestía bruscamente y era peligroso. El torero jienense tuvo mucho mérito a lo largo de la faena intentando sacar alguna serie seguida, pero resultó misión imposible. No tuvo ninguna opción con un toro que tenía muchas dificultades. Tras media estocada, fue silenciado.

Gómez del Pilar finalizó la tarde con el sexto de la feria. Se fue otra vez a recibirle a portagayola. El torero fue prendido y corneado en el glúteo por el astado. Fue trasladado de inmediato a la enfermería. Se hizo cargo del toro Octavio Chacón, que lo lidió a favor del toro, sobre los pies. El animal era muy bravo. No se detenía ante la muleta, por lo que era imposible estar delante de él. Chacón se libró de milagro de una cornada y no tuvo más opción que abreviar. Incierto con la espada tuvo que ser ayudado para rematar. Silencio.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. 24ª de San Isidro. Corrida de toros. Dos tercios de entrada.

Octavio Chacón, de verde botella y azabache: tres pinchazos, estocada corta desprendida y siete descabellos (silencio tras aviso); pinchazo, media estocada trasera desprendida y descabellos (silencio); y pinchazo, pinchazo hondo y diez descabellos (silencio), en el que mató por Gómez del Pilar.

Alberto Lamelas, de verde hoja y oro: estocada desprendida (ovación tras aviso); dos pinchazos, estocada corta delantera y cinco descabellos (silencio tras dos avisos).

Gómez del Pilar, de tórtola y oro con remates negros: estocada (oreja tras aviso). Herido de salida, no pudo matar al sexto. Seguía siendo intervenido en la enfermería de la plaza.

Entre las cuadrillas, destacaron picando y bregando con el quinto, respectivamente, Antonio Prieto y Rafael González. Ángel Otero saludó tras banderillear al sexto.

Vigésimo cuarto festejo de la feria de San Isidro, con algo menos de dos tercios de entrada (unos 14.000 espectadores).