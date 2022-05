Morenito de Aranda y Fernando Robleño ovacionados en una tarde deslucida en la Feria de San Isidro

Nueva terna de matadores este lunes en Las Ventas de Madrid para celebrar la corrida de Samuel Flores con Fernando Robleño, Morenito de Aranda y Damián Castaño que confirmaba su alternativa.

La tarde la abrió precisamente el salmantino Damián Castaño. Tras el caballo y la ceremonia de confirmación comenzó la faena por la izquierda y, a pesar del viento, pudo marcar una buena serie de inicio. El toro apenas humillaba y se movía constantemente, por lo que era prácticamente imposible ligar cada pase. Tras el revelador esfuerzo, abrevió con media estocada y el uso del descabello. Silencio.

El segundo de la tarde fue para el diestro Fernando Robleño. Muy peligroso desde el inicio, se iba a tablas e, incluso, llegó a intentar saltar al callejón. Lo midió por medias sueltas. Muleta en mano, Robleño se impuso por la derecha. El toro tenía poca fijeza, por lo que fue muy difícil ligarle pases. Por la izquierda robó algún muletazo de mérito. Lamentablemente, con la espada no lo tuvo fácil. Tras media estocada tendida tuvo que hacer uso del descabello. Silencio.

Morenito de Aranda toreó el tercero, que se lesionó de salida y fue devuelto. El sobrero también se presentó escaso de fuerza, aunque aparentaba que podría aguantar algo más que el anterior. Lo saludó por la verónica, marcando una gran serie. Tras el caballo, comenzó la faena en los medios, donde marcó una gran tanda de derechazos intensos. Poco a poco el astado fue perdiendo fuerza y apenas dejaba entrelazar pases. Morenito, a base de mucho esfuerzo, hizo que el toro respondiera al final, pudiendo lucir una tanda por la izquierda. Remató con un trincherazo y un pase de pecho eterno. Empañó la obra con la espada, tras un pinchazo, estocada. Recibió una ovación.

El cuarto, segundo para Robleño era de enormes magnitudes. Apenas pudo saludar con el capote. Comenzó la faena en terrenos del uno por la derecha. Fue realmente difícil lidiarlo, pero con muchísimo esfuerzo, Robleño pudo lucir muletazos desligados. El final fue inmejorable con una gran estocada. Ovación.

El quinto astado de Morenito de Aranda fue saludado por medias verónicas. El toro era manso desde su salida, así que Morenito comenzó la faena midiéndolo de lejos y por la derecha. Le dejaba la muleta en la cara y trataba de canalizar las descompuestas acometidas del animal. De esta manera, el torero pudo sacarle varias series. Intercambió a la izquierda, pero le resultó imposible: apenas lució tres muletazos. Mató con una gran estocada, tras un pinchazo. Recibió una fuerte ovación.

La tarde la cerró Damián Castaño ante un animal similar a los anteriores. Apenas pudo saludarlo por medias desligadas. Damián tuvo actitud durante toda la faena, pero el astado no daba más de sí: no tenía fuerza y apenas lograba embestir. El salmantino quiso mandar las embestidas, pero las complicaciones siempre fueron mayores a las soluciones. No tuvo ninguna opción. Con la espada tampoco mejoró su obra, siendo silenciado de nuevo.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Vigésimo tercer festejo de la feria de San Isidro, con tres cuartos de entrada (unos 17.000 espectadores), en tarde con algunas rachas de viento.

Toros de Isabel Flores y Samuel Flores.

Fernando Robleño, de botella y oro: pinchazo, atravesada que asoma y cuatro descabello (silencio); estocada (ovación).

Morenito de Aranda, gris plomo y azabache: estocada (ovación); pinchazo, estocada caída y descabello (palmas tras dos avisos).

Damián Castaño, de grana y oro, que confirmaba la alternativa: pinchazo, media estocada baja y descabello (silencio); dos pinchazos y estocada desprendida que asoma y dos descabellos (silencio).

Castaño confirmó alternativa con el toro «Peinanovias», nº 15, negro de 603 kilos.

Entre las cuadrillas, destacaron picando Manuel Sayago, Héctor Piña, en la brega Jarocho y José Luis Triviño y con las banderillas Fernando Sánchez, que saludó.