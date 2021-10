Un año más se ha producido el cambio de hora al horario de invierno, a las 3 de la madrugada hemos atrasado el reloj una hora, hasta las 2. Esta aparente hora de más que hemos ganado nos pasará factura, no solo a nivel físico, al cambiar el tiempo de sueño, también, como novedad en la factura de la luz. Se hará de día más pronto, pero también desaparecerá el sol por la tarde, a las 6 ya será casi de noche. Esas tardes eternas han desatado una oleada de memes en las redes sociales.

Estos son los mejores memes del cambio de hora al horario de invierno

"He cambiado el reloj del coche a la primera".#CambioDeHora pic.twitter.com/JrMlUfLh7V — La Maruja Rubia (@lamarujarubia) October 31, 2021

Un clásico en este proceso un tanto traumático que acabará siendo el cambio de hora, es la necesidad de atrasar la hora correspondiente en todos los relojes. El del coche es el que genera más polémica, es el que requiere un poco más de atención y quizás nos cueste más. Por comodidad o por pocas ganas de ponernos manos a la obra, lo dejamos para más adelante, hasta que vuelve a cambiar la hora, entonces funcionará perfectamente.

La factura de la luz es el otro elemento que no termina de cuadrar este año. Cuando parecía que nos empezábamos a acostumbrar a tener 3 tramos distintos de facturación, llega el cambio de horario de invierno. Con la hora punta pisándonos los talones no podremos evitar encender la luz y encender las estufas ante una bajada inminente de las temperaturas. Este año, la factura de la luz ha acumulado más de un meme.

Cuando creas que has tenido un mal día piensa en el pobre de Manolo con el #CambioDeHora pic.twitter.com/lMlOIqjJgr — Capitán España (@capitanespanaa) October 30, 2021

El clásico relojero que tendrá que luchar contra el cambio de hora o la broma de que se ahorra luz, cuando parece que es todo lo contrario han acumulado el resto de los memes. Como no podía ser de otra forma, este gesto rutinario que se realiza año tras año, siempre parece que llegue a su fin, aunque no es así. En estos días en los que se habla mucho del final de este cambio de hora, parece que no termina de llegar. Tener un reloj con las dos horas parece una solución más eficaz para evitar perderse.

– todos: buah, esta noche hay #cambiodehora y dormiremos una hora más

+ yo a las 7 de la mañana: 🤡 pic.twitter.com/84pOqGhuSq — Sandra (@sandra_lav12) October 31, 2021

Un año más y en esta ocasión coincidiendo con Halloween, hemos tenido que atrasar los relojes. En un día en el que podremos disfrutar de un puente que quizás nos hagan más llevaderos los efectos físicos que notamos al tener que adaptarnos de nuevo a un horario distinto.

Recordád qué hoy es el #CambioDeHora, yo ya tengo el reloj preparado para el nuevo horario. pic.twitter.com/tTOFXsh7kU — David de Castilla (@davidobAtleti) October 30, 2021