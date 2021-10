Llega el cambio de hora de invierno que tendrá lugar la madrugada del sábado 30 al domingo 31 de octubre. A las 3:00 horas tendremos que retrasar el reloj a las 2:00 horas, y de esta forma ganaremos una hora más. ¿Cuándo será el último y definitivo cambio de hora en España?

Hace años que se especula que ya no va a haber más cambios de hora y se quiere eliminar. De hecho, este tema fue aprobado por la Comisión Europea para los países miembros de la UE en abril de 2019. Pero entonces no se llevó a cabo y se retrasó a años más tarde.

Sin embargo, este cambio de hora se sigue realizando porque parece que los países de los estados miembros no acababan de ponerse de acuerdo en este tema.

Cuando será el último cambio de hora en España

Las últimas informaciones sobre ello dan a conocer que habrá países que se quedarán con el horario de verano y otros con el de invierno, si bien lo que se quiere es que haya una homogeneización de criterios.

Entonces, y en datos de 2020, para los países que se quedan con el horario de verano, lo deberán cambiar por última vez este marzo de 2021, y los países que se quedaran con el horario de invierno finalizan con este cambio este final de octubre de 2021.

Pero al parecer, las cosas han cambiado y no está claro que este año sea el último del cambio horario. Por lo que se estima que en 2022, habrá nuevamente cambio de hora tanto en verano como en invierno, es decir, en las dos veces donde se realiza este cambio durante el año.

Al parecer, los países de la Unión Europea no pueden decidir unilateralmente si hacen o no el cambio de hora dos veces al año. Pero sí deciden en qué huso horario pueden situarse, quedarse en el horario de verano o en el de invierno.

Entonces, de momento, este planteamiento se ha quedado en nada, y no se va a llevar a cabo, por el momento. Pues la decisión no es tan fácil de tomar porque en Europa piden un acuerdo común de los 27 Estados miembro con el fin de tener el mismo horario si no el funcionamiento del mercado común se vería seriamente alterado.

Este no decisión hace que el final del cambio de horario no llegue nunca y mientras pasan los años y lo seguimos haciendo.