‘OT 2018’: Alba Reche, tercera finalista de ‘Operación Triunfo’

Julia, Miki y Sabela se jugarán dos puestos en la final que decidirá el público de 'Operación Triunfo'

Una noche cargada de sorpresas en esta Gala 12 de ‘OT 2018’. Los cuatro aspirantes a pasar a la final, Miki, Julia, Alba y Sabela, han sido los primeros en cantar para que el jurado decidiera quién de los cuatro debía ser el tercer finalista. Las apuestas estaban claras, y después de ver las actuaciones, hubiera sido de muy mal gusto que Alba Reche o Julia no fueran las elegidas.

Alba Reche ha sido la elegida finalmente por los miembros del jurado, tras realizar una de las actuaciones de esta temporada al interpretar “She Used to be mine”. La ilicitana ha conseguido emocionar a todos los presentes del programa y ha sido merecida su elección. Aunque Julia lo ha puesto muy difícil, Alba Reche es una de las voces más sugerentes que ha presentado este año el talent.

Los jueces lo han tenido muy difícil para elegir a su finalista, ya que los cuatro concursantes han realizado unas buenas interpretaciones, quizás las mejores que han realizado en el programa, y eso ha dificultado a los miembros del jurado para su última elección. Alba Reche se une a Natalia y a Famous en la final, donde esperan a dos de sus compañeros para completar la esperada gala final.

El próximo miércoles Alba Reche será una de las favoritas para llevarse el concurso, que nos ofrecerá una gala final cargada de emoción a todos los espectadores de ‘OT 2018’.