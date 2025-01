YouTube te lo pondrá muy difícil: o pagas o los anuncios serán eternos

La plataforma en YouTube es extremadamente popular y desde su aparición en el año 2005, ha experimentado un crecimiento enorme. Fue en el año 2018, cuando la plataforma incluyó la posibilidad de quitarse de en medio los anuncios mediante la suscripción YouTube Premium. Sin embargo, las cifras parecen no cuadrar, y Google se pone muy seria. Esta es su última propuesta, algo que ya han experimentado algunos usuarios en Estados Unidos.

Los anuncios eternos de YouTube

YouTube es gratis, teniendo el único peaje de ver algunos anuncios ante durante la visualización de tus contenidos. Lo que algunos usuarios han ido haciendo es utilizar bloqueadores de anuncios para que estos no interrumpieran la experiencia y, además, no pagar por el servicio de YouTube Premium. Hay que recordar que esta modalidad tiene un coste de 13,99 euros mensuales, si la eliges de forma individual y de 25,99 euros al mes si te decantas por una cuenta de tipo familiar con hasta seis usuarios.

Pues bien, utilizar bloqueadores de anuncio, era algo que funcionaba bastante bien, hasta que el año pasado la plataforma se puso más seria e impidió que estos pudiera ser utilizados. Entonces solamente había hay una posibilidad de disfrutar del servicio sin anuncios, pagando.

Pero tal y como van diciendo las cifras, YouTube no está consiguiendo enganchar a los usuarios con su método de pago, aunque personalmente creo que se trata de un excelente servicio. Para mí, es la plataforma a la que le dedico más tiempo por su gran variedad. Pero, cuestiones personales aparte, YouTube ha encontrado la manera de forzar a que los usuarios se pasen al servicio de YouTube Premium para liberarse de los anuncios. ¿Qué tal incluir anuncios que no se puedan saltar de ninguna manera con ningún bloqueador? Sí, es algo que de momento ya es posible, por lo que estarías obligado a hacer ese pequeño impasse. Pero desde Google van más allá, y para algunos usuarios de YouTube en Estados Unidos hay algo terrorífico, anuncios de hasta una hora de duración. Sí, has leído bien.

En este caso, nadie estaría dispuesto a ver un anuncio por esa cantidad de tiempo, tendría que dejarlo correr y volver cuando finalizar. Y no se trata de ningún bulo, ni nada similar, porque aunque en Google no se ha expresado concretamente a los anuncios de una hora de duración, utiliza muchos eufemismos para indicar que YouTube solamente será posible mediante el patrocinio de los anunciantes, o bien, mediante el pago de la suscripción de tipo Premium.

Ahora bien, parece ser que Google no desea llevar la experiencia a anuncios de una duración tan larga. Simplemente se lo quiere poner difícil a quienes utilizan los bloqueadores de anuncios de manera continua, buscando siempre la mejor alternativa para evitar la publicidad en YouTube. Es más, la propia normas de la plataforma indica que los anuncios que no se pueden omitir en teléfono móviles tienen una duración máxima de 15 segundos, mientras que son de un máximo de un minuto en los de televisión. Pero lo que queda claro, es que no deja de ser una medida que presiona a quienes no desean pasar por caja de ninguna manera.