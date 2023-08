Por qué la suscripción a YouTube Premium me gusta tanto

La suscripción a YouTube Premium es quizás una de las más interesantes a las que puedas optar actualmente.Tras más de dos años utilizándola, te cuento mis razones por las que esta plataforma de pago merece muchísimo la pena.

YouTube Premium es un acierto

Hay que remontarse a 2018, cuando YouTube decide lanzar este servicio. Actualmente, cuenta con 80 millones de usuarios en todo el mundo. Son unas cifras bastante pequeñas con respecto a otras plataformas en streaming, y quizás esto se deba a que el usuario estándar de YouTube tiene asimilado que ver los anuncios es algo habitual, y que como YouTube ha sido gratis siempre, con reservas, no está dispuesto a pagar por ese modelo de suscripción.

Sin embargo, YouTube Premium, me gusta muchísimo porque es la plataforma de la cual saco más horas de entretenimiento. Muchas ocasiones no voy buscando una serie o una película, que pueda ver en Netflix o en HBO. Lo que deseo es un simple tutorial o un concierto, y sé que en YouTube probablemente lo encuentre. El coste de la suscripción de YouTube Premium, desde 11,99 € al mes, y las ventajas con las que cuentas son bastante numerosas.

La principal para mí es no tener que ir esperando por anuncios, ya que no hay. Además, permite la reproducción en segundo plano, algo que con YouTube estándar no puedes hacer. Te ofrece también la posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión, por lo que puedes plantearte un viaje en tren viendo lo que desees, sin tener que gastar datos móviles o depender de la cobertura.

Puedo organizar los videos que más me gustan referidos a una temática. Por ejemplo, he creado un repositorio para mejorar mi técnica con la guitarra, una lista a la que he llamado «Aprender guitarra»« y en la que voy poniendo todos aquellos vídeos que más me gustan

Lo mejor de YouTube Premium es obviamente no tener que perder el tiempo, algo demasiado valioso y por lo que no me importa pagar.

Y además, música

Pero una de las razones más importantes por la que tener YouTube Premium es que lleva incluido YouTube Music, es decir, una aplicación similar a Spotify o Apple Music, en la que puedes encontrar cualquier tema musical que desees. Por tanto, si tu deseo es ahorrar y matar dos pájaros de un tiro, la suscripción de YouTube Premium es la ideal, ya que podrás descargar también la aplicación de música e iniciar sesión con tu cuenta de Google para disfrutar al máximo de toda esa música que deseas.

Y es que los tiempos han cambiado y ya paso a la historia aquello de todo gratis. Llega un momento en el que no estás dispuesto a dejar pasar el tiempo viendo anuncios o que se corte la reproducción en el momento más inoportuno. Probablemente sean los 11,99 € mejor invertidos, dado que YouTube es una gran fuente de entretenimiento e inspiración para quienes pasamos mucho tiempo delante de una pantalla.