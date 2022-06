El trucazo para arreglar un cargador de iPhone roto

Apple se caracteriza por fabricar muy buenos productos, pero a la hora de desarrollar cables no se puede decir que sea una empresa puntera. El cable del iPhone se suele romper con bastante facilidad, independientemente del uso que hagas de él. Siempre suelen quedarse por la zona de unión del cable con la clavija conector, con el consiguiente riesgo de mal funcionamiento. Hoy vamos a proporcionarte un truco para que arreglar el cable cargador de tu iPhone que te permita seguir aprovechando sus posibilidades.

Cómo arreglar el cable de tu iPhone

Solo vas a necesitar dos cosas que seguramente tendrás en casa, un poco de cinta aislante y un mechero. Recomendamos este truco cuando la rotura es de la propia funda protectora del cable, es decir, cuando hay alguna grieta. Si la rotura es profunda y se dejan ver los hilos de cobre, no recomendamos que lo intentes.

No porque vaya a salir mal, sino porque se puede asumir un riesgo que no tiene ningún tipo de sentido. Para este tipo de casos, lo mejor es tirar el cable a la basura y buscar alguno más económico y que sea compatible en alguna tienda online. Recuerda que tiene que llevar el distintivo MFi, es decir «made for iPhone». Esto nos garantiza que el cable está certificado para Apple y que cumple sus requisitos, no tendrás ningún tipo de inconveniente.

Localiza la zona del cable en la que se encuentra la rotura, corta un poco de cinta aislante y cúbrela por completo. Ahora, da algunas pasadas con el mechero, esto conseguirá que la cinta se retraiga y se adhiera perfectamente a la funda. De esta manera, se hará una unión sólida que podrá durar bastante tiempo. Al menos, hasta que te decidas a comprar otro cable.

El cable cargador del iPhone siempre está sometido a mucho desgaste, por tanto, siempre es conveniente tener alguno de repuesto que nos permita un reemplazo en caso de necesidad. Si por cualquier causa te encuentras con un apuro, con este truco puedes prolongar su vida útil durante más tiempo. Recuerda que, cuando empiezas a ver los hilos de cobre, es señal de que ese cable ya ha da todo lo que podía, así que no demores la compra de otro.

En muchas ocasiones, no merece la pena realizar malabarismos y asumir algún tipo de riesgo que pueda tener alguna consecuencia. Por menos de 10 € puedes tener accesorios como cables perfectamente funcionales y que servirán para reemplazar ese que ya está dando sus últimas señales de vida.