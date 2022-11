El trucazo para adivinar quién mira constantemente tu foto del WhatsApp

Nuestra privacidad es algo que queda muy expuesto si hacemos uso de redes sociales, incluida WhatsApp. Vamos a comentarte un pequeño truco para saber quien cotillea tanto tu estado como tu foto de perfil. También te daremos la solución si no deseas que ciertas personas vean tus estados, ya que basta un sencillo gesto para cambiar tus opciones de privacidad. No pierdas detalle sobre cómo adivinar quién está mirando tu foto en WhatsApp.

WhatsAp: una mina de fisgones

Seguro que conoces la asistencia de los estados de WhatsApp, consiste en un contenido tipo vídeo, texto o imagen que comparten durante 24 horas. Estos estados desaparecen de manera automática pasado ese tiempo, pero da muchísima información sobre quien los consulta. Para saberlo, deberás ir al propio estado que has creado pulsar sobre él y aparecerá cuántas personas los han visto. Si vuelves a pulsar, se abre el estado y abajo del todo aparece un ojo, que al pulsar sobre el de nuevo te da toda la información de qué contacto ha visto esa fotografía que has compartido.

Por defecto, todos tus contactos verán tus estados, pero puedes cambiar las opciones de privacidad fácilmente y hacer que solamente los vean aquellas personas que tú desees, tendrás que añadirlas una a una, o que la vean todos tus contactos, exceptuando algunos de ellos, que deberás añadir de tu lista.

Así sabes que una persona que ha visto tu estado es porque está en tu lista de contactos. Quizás los está viendo Paco el fontanero, que te arregló un grifo hace unos años, y ambos os tenéis guardados. Tienes la opción de restringir para que Paco no vea lo que haces o, simplemente, borrarlo como contacto si no vas a volver a contratarlo. Si lo quitas como contacto, ya no podrá ver tus estados.

También con tu foto de perfil

Todo esto que te comentamos de los estados, también se puede aplicar a la foto de perfil de WhatsApp. Por defecto, la van a ver todos tus contactos, pero existe la posibilidad de que cualquier persona que no te tenga agregada como contacto también la vea. Lo mejor es restringir Flor a quien tú desees, o si no quieres que nadie sepa nada de ti, pulsar la opción «Nadie».

Recuerda el truco consejo que proporcionamos sobre las fotos de perfil de WhatsApp. No es nada aconsejable que en ella aparezcan personas que no seas tú, y mucho menos, menores de edad. No te han dado su consentimiento para ello y, además, estás ya dejando una huella digital, que no tiene ningún tipo de sentido y que pueda hacerle daño en un futuro.