El timo de Correos vuelve a atacar, no piques

Los ciberdelincuentes no cejan en su empeño de captar la atención de los incautos y poner en jaque su tarjeta. En este caso hablamos del timo de Correos, que este verano está volviendo a resurgir con fuerza y, que no se trata de uno demasiado peligroso, las cantidades que retira de tu tarjeta no son elevadas, ponen de entredicho nuestra facilidad para picar. Además, esconde algo más peligroso, tal y como revelaremos más adelante. Este es el timo del verano y las claves para no caer. La imaginación de estos desalmados no para de evolucionar.

Timo de Correos: siempre por SMS

Este timo llega por SMS, que es el sistema por el que recibimos muchas comunicaciones, además, tiene el remitente de Correos, pero en minúscula, algo que ya da indicios de sospecha. El mensaje nos avisa de una incidencia, estamos a punto de recibir un paquete y este no puede ser repartido porque la dirección está incompleta. Los ciberdelincuentes captan así nuestra atención, raro es quien no esté a la espera de recibir una entrega.

Al final del mensaje se da una dirección web que debes pulsar para completar los datos personales. Ahí es donde empieza la bueno.

Si se accede a la página, han clonado la de correos, pero con la particularidad de que han habilitado un espacio en el que puedes completar tus datos personales y la dirección. Una vez hecho, se solicita una pequeña cantidad económica para poder volver a realizar la entrega. Es como si Correos cobrase unos gastos de almacenaje, si bien esto no es así.

El cobro se realiza con tarjeta y el usuario, que supuestamente ya cree tener su dirección actualizada, nunca va a recibir el paquete. Cuando cae en el engaño, no se molesta en denunciar al ser una cantidad pequeña. 2 euros de uno y 2 euros de otro pueden terminar derivando en cantidades generosas cada día para estos delincuentes.

El verdadero problema de este timo

Como habrás adivinado, 2 euros no suponen nada, si bien lo importante es que se queden con tu numeración de la tarjeta bancaria. Aunque los sistema de autenticación impiden en muchos casos que se puedan ejecutar compras remotas si no las autorizamos, precisamente porque llega un SMS que nos avisa, los delincuentes ya tienen la manera de que ese SMS no te llegue a ti. Sí, les llega a ellos, y así pueden hacer compras de mayor calado.

Por tanto, si has caído en el timo de Correos, quizás te convenga hablar con tu entidad, bloquear la tarjeta y que el banco emita una nueva. Es una incomodidad, pero puede ahorrarte disgustos mayores, Ver un cargo en tu cuenta de varios cientos de euros no es plato de buen gusto.