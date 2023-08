Así me organizo las apps en el iPhone: te encantará este sistema

¿Cuántas apps tienes en tu teléfono? ¿30, 40 o 100? Sean las que sean nunca nos parecen suficientes y tenerlas organizadas es una razón de peso para no marearnos. En mi caso cuento con 87 apps en el iPhone, si bien podría prescindir de algunas que no uso con demasiada frecuencia. Tras años usando un smartphone y organizando las apps de varias formas, este es el sistema que más me convence.

Así organizo mis apps

Al principio, cuando iOS no permitía el uso de carpetas, tenía las apps libres por el escritorio, aunque ni por asomo llegaba a las 87 apps de hoy. Pero cuando hace ya algunos años se habilitó el sistema de carpetas me hice muy fan, ya que siempre me ha gustado organizar el escritorio para no tener más de lo necesario, una norma que también aplico en mi Mac.

Cuando comencé a organizarme por carpetas dejaba que el iPhone fuese el que me sugiriera el nombre. Así, tenía una carpeta llamada «Redes sociales» u otra llamada «Productividad». Pero este sistema a veces fallaba, y el teléfono entendía de una manera muy particular el nombre de algunas aplicaciones y algunas apps terminaban estando en carpetas que no les correspondían. Por ejemplo, la aplicación de PayPal se solía poner en «Productividad» y no en «Finanzas». No molaba.

En mi caso, también me encontraba veces con dudas, tenía las carpetas habituales y había aplicaciones que no sabía en dónde ubicarlas de una manera concreta. El resultado, es que tenía una carpeta llamada «Miscelánea», un auténtico cajón de sastre en el que metía todo aquello que para mí no era clasificable. Como resultado, me costaba encontrar rápidamente alguna aplicación cuando quería utilizarla.

Desde hace un año, vengo utilizando el sistema de colores, para mí, el más útil. Tengo cuatro carpetas con los colores más habituales tengo la carpeta «Cálidos», la de «Fríos», las «Verdes» y las «Negras y blancas». Sí, verdes podrían incluirse en fríos, pero es que tengo bastantes aplicaciones de ese color. De esta manera, me resulta mucho más sencillo encontrar la aplicación que deseo, porque la mente tiene una gran capacidad de retener imágenes. Las apps de color gris van a la carpeta de «Negras y blancas»

Así, cuando voy a abrir Instagram, me voy automáticamente a la carpeta cálidos, cuando consulto Facebook me voy a la de colores fríos o cuando necesito comprobar el saldo de mi cuenta bancaria para pagos en el extranjero con Revolut, me voy a la de negras y blancas. Últimamente he que hacer un poco de entrenamiento, porque el icono de Twitter, de color frío, ha pasado a ser negro y he tenido que cambiarlo de ubicación. La costumbre me ha ido jugando malas pasadas, pero ya me he terminado de habituar.

Este es mi sistema para organizarme las apps en el iPhone, ni que decir tiene que también puedes aplicarlo en tu dispositivo Android. Si tu teléfono es un maremagnum de aplicaciones sueltas, organizarlo por colores es un sistema muy sencillo y eficiente.