Cómo será este 2025 en tecnología de consumo: dispositivos y herramientas que marcarán camino

Con el 2025 recién comenzado, es el momento de conocer cuáles serán las tendencias en tecnología de consumo durante este año. Aunque pueda haber variaciones, lo más probable es que nos encontremos con todas estas tendencias a lo largo del año y las que ya están, seguirán ampliándose.

Tendencias que marcarán 2025

Para comenzar, la inteligencia artificial seguirá marcando la pauta. Va a integrarse prácticamente en cualquier aspecto de la tecnología de consumo durante este año. Dispositivos cotidianos como lavadoras, hornos o frigoríficos seguirán la senda para ir incorporando la inteligencia artificial. Tanto los asistentes virtuales como los chatbots que utilizamos para interactuar en cualquier momento ofrecerán respuestas mucho más acertadas e incluso nos proporcionarán sugerencias de compra más personales.

Por supuesto, los dispositivos móviles también integrarán todavía más la inteligencia artificial. Se espera que Apple Intelligence, disponible a partir de abril, sea ese cambio tan necesario que los usuarios buscan.

Es el momento de hablar de las pantallas, no en vano nos exponemos durante horas a ellas, y por eso nos vamos a encontrar con televisores con mayor brillo y tasas de refresco más elevadas. Si ahora el estándar puede ser 120 Hz, esta cifra se duplicará. De igual manera, la tecnología que imita la apariencia del papel para reducir la fatiga visual seguirá marcando la senda en cuanto a libros electrónicos.

Nuestros hogares van a estar todavía mucho más domotizados, gracias a la integración del estándar Matter para mejorar la compatibilidad entre dispositivos. Cualquiera de estos gadgets ya no va a ser una rareza ni cosa de frikis, sino elementos que utilizamos para que nuestro día a día sea mucho más cómodo. Si todavía no te has subido al carro, los dispositivos Alexa son una fantástica puerta de entrada.

También nos preocupa la salud digital y nuestro bienestar, y cada vez más dispositivos utilizan sensores muy avanzados para monitorizar en tiempo real las métricas de salud. Tampoco será de extrañar que comiencen a popularizarse los espejos inteligentes que pueden realizar un análisis de nuestra piel, además de las aplicaciones y dispositivos que nos ayudan a mejorar el bienestar mental y emocional.

Finalmente, y aunque no está relacionado exactamente con la tecnología, esta implica un cambio de paradigma. El auge de los modelos de negocio que promueven la reutilización y el reciclaje seguirá golpeando fuerte, y exigiremos a las marcas una mayor demanda de productos fabricados con materiales reciclados o bien de origen ético. Afortunadamente, esto parece estar dejando de ser una moda para convertirse en una obligación.

Cambios que van a mejor

2025 va a seguir siendo un año en el que sigamos viendo cambios y, afortunadamente, todas estas tendencias en tecnología de consumo en 2025 no solo harán nuestro desempeño diario más sencillo, sino que iremos buscando la sostenibilidad y la integración real de la tecnología en nuestras actividades.