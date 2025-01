Me ha encantado la propuesta de este altavoz: el LG XBOOM 360 XO2T es más que música

Durante unas semanas he tenido la oportunidad de probar el LG XBOOM 360 XO2T, un altavoz que me ha sorprendido por diversas cuestiones. Y si hay algo por lo que lo ha hecho, es por ir un paso más allá en lo que a la hora de escuchar música o un podcast se refiere.

El LG XBOOM 360 XO2T te acompaña

Es cierto que el mercado de altavoces Bluetooth está bastante saturado. Sin embargo, esta propuesta de la marca coreana es diferente. Para comenzar, tenemos un dispositivo que estéticamente es impecable. Se nota que hay calidad tanto en el interior como en el exterior. Pasa perfectamente como un objeto decorativo más, y quien no sepa de qué se trata, realmente puede dudar, incluso de qué sea un altavoz.

Además, hay algo que lo distingue con respecto a otros, y hablo de la luz. Cuenta con luz en la parte superior, que puede configurarse de diferentes maneras, desde modo karaoke para acompañarte a la hora de desempeñar tus habilidades como cantante o mi favorita, dar cierto apoyo cuando me encuentro escribiendo. Sí, se trata de una luz tenue, pero suficiente que permite tenerla como luz de escritorio. También es una fiel acompañante a la hora de proporcionar refuerzo en los dormitorios, especialmente de los pequeños.

El LG XBOOM 360 XO2T ofrece mucho

Además del diseño y la iluminación que comenté antes, hay algo que no puedo pasar por alto y es la calidad de sonido. Este altavoz está diseñado para ofrecer un sonido envolvente en 360 grados, y lo consigue con creces. ¿Qué significa esto? Que no importa dónde te coloques respecto al dispositivo, el audio será igual de nítido y equilibrado. Esto es muy útil en reuniones o fiestas, donde no todos están en el mismo punto respecto al altavoz.

La experiencia auditiva es muy buena gracias a su sistema de sonido premium de dos vías. Esto se hace evidente en agudos claros, un rango medio preciso que no es nada nasal y unos graves con cuerpo. Y todo ello sin necesidad de subir el volumen a niveles que sean molestos. De hecho, he probado varios estilos musicales y siempre me ha sorprendido la definición del sonido, especialmente en piezas acústicas o con instrumentación compleja, como obras orquestales.

Un altavoz todoterreno

Si bien su diseño encaja perfectamente en un salón moderno o una habitación acogedora, el LG XBOOM 360 XO2T también está pensado para el exterior. Su certificación IP55 lo hace resistente al agua y al polvo, una característica que tranquiliza si decides llevarlo al jardín, la playa o junto a la piscina. Y su batería, con una autonomía de hasta 15 horas, asegura que no tengas que preocuparte de buscar un enchufe a mitad de una tarde al aire libre para recargarlo.

Otro punto a favor de su portabilidad es el asa integrada, que facilita su transporte. Sí, lo puedes mover de un lado a otro por la parte superior, la de la luz, y no pasa nada. Pesa lo suficiente como para transmitir robustez, pero no tanto como para resultar incómodo de mover.

Una app que suma valor

El LG XBOOM 360 XO2T saca su mejor cara a la hora de usarlo con la app. A través de su aplicación complementaria puedes personalizar aspectos como la iluminación, ajustándola a tu estado de ánimo o al entorno, y modificar el ecualizador para adaptar el sonido a tus preferencias.

Esto, combinado con su conectividad Bluetooth, hace que sea un dispositivo muy versátil. La aplicación amplía la lista de posibilidades, ya que puedes integrar tus playlists. En mi caso, no he tenido ningún problema con las de Apple Music.

Además, la aplicación permite no solo variar la luz o ecualizar el sonido, también utilizar lo que la marca ha llamado como sonido curativo. Son una selección de canciones destinadas a ayudarte a meditar o a relajarte. Si bien no suelo hacer uso de este tipo de técnicas, la inclusión me parece muy acertada.

Más que un altavoz

Algo que me ha gustado especialmente es cómo se adapta a diferentes situaciones. En mi caso, he comentado que lo he usado como luz de escritorio mientras trabajaba, pero también como una luz tenue para acompañar lecturas nocturnas. Si tienes niños en casa, este altavoz puede ser una solución ideal para reproducir música relajante o cuentos mientras proyecta una iluminación suave en su habitación.

Incluso en reuniones familiares durante estas fiestas de Navidad, se ha convertido en una parte importante como acompañamiento. La estética importa, y en este caso, LG ha logrado crear un dispositivo que combina tecnología con estilo.

¿Vale la pena?

El LG XBOOM 360 XO2T no es un altavoz cualquiera y esa es la característica que más me ha gustado, la de salirse un poco de la norma. Va más allá de lo funcional para convertirse en un elemento decorativo, práctico y que proporciona bastante presencia. No es el más barato del mercado, pero su calidad de sonido, diseño y funcionalidades lo convierten en una inversión que merece la pena, especialmente si valoras un equilibrio entre estética y rendimiento.

Si buscas algo más que un simple altavoz Bluetooth, algo que pueda ser un complemento en tu vida diaria, este modelo debería estar en tu lista de opciones. El precio en la web del fabricante es de 199€.