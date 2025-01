¿Es seguro cargar el móvil durante la noche? Mitos y realidades

Sí, en 2025, sigue habiendo muchas personas que ponen a cargar el móvil durante toda la noche. En este artículo quiero derribar algunos de los mitos más habituales sobre esta cuestión, ya que, bajo mi punto de vista, no es necesario tener el teléfono conectado tanto tiempo para cargarlo.

Realidades sobre cargar el móvil de noche

Ya hace tiempo que dejé de cargar el móvil cuando me iba a la cama, es algo que, con la tecnología actual, no tiene ningún sentido. En la actualidad, ya son muchos los teléfonos que cuentan con carga rápida, por lo que basta con tenerlo conectado un rato para que tengamos un nivel óptimo de batería. Hay móviles que alcanzan el 100 % en 40 minutos, por tanto, no tiene ningún sentido que permanezca conectado desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Al teléfono no le va a pasar nada malo, pero sí puede generar más calor de la cuenta si no utilizas accesorios certificados.

En este artículo puedes ver cuáles son las ventajas de utilizar la gestión eficiente de carga, que implica poner el teléfono a cargar antes de que baje del 20 % y desconectarlo cuando llega al 80 %. Muchos teléfonos permiten variar estos rangos a tu antojo, pero dejarlo cargando toda la noche para asegurarte de que esté al 100 % no es algo positivo. Solamente has de fijarte en que del 20 % al 80 % tarda un tiempo, pero ese último tramo final siempre cuesta más de llenar. No hay que obsesionarse con eso, las baterías actuales están muy optimizadas para evitar un desgaste prematuro.

Además, si dejas cargando el móvil toda la noche se puede producir lo que se denomina efecto goteo. Cuando alcanza la totalidad de la carga y el dispositivo sigue conectado, se realizarán pequeñas recargas automáticas para que siempre se mantenga al 100 %. Hacer esto repetidas veces, es decir, poner a cargar el móvil de noche siempre, puede producir un desgaste prematuro.

Pero si hay algo por lo que no debes poner a cargar el móvil toda la noche es por una razón muy sencilla. Imagina esta escena, puede que te sientas identificado con ella. Te metes en la cama con el teléfono, gran error, y ya lo tienes directamente conectado a la red. Te vence el sueño y dejas el teléfono sobre la cama cargándose. Esto sí es algo efectivamente peligroso, sobre todo si el teléfono queda cargando debajo de una almohada o de las mantas o el edredón, ya que va a calentarse. Es improbable que el teléfono pueda llegar a incendiarse, pero el aumento de temperatura no le va a hacer bien.

Mi recomendación, por tanto, es que te acostumbres a cargarlo entre el 20 % y el 80 %, tal y como he comentado antes, y que quizá sea más beneficioso ponerlo a cargar antes de irte al trabajo o a la universidad, ya que, desde que te levantas, te aseas, desayunas y preparas todo, hay tiempo más que de sobra para que tu dispositivo tenga batería para toda la jornada. Por tanto, cargar el móvil de noche no tiene por qué ser peligroso, pero actualmente no tiene ningún sentido.