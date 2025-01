Refuerza tu seguridad con la cámara de exteriores Tapo C410

La vigilancia de exteriores siempre es una preocupación, pero afortunadamente existen soluciones que pueden hacer de este reto algo de lo que no preocuparse. Tapo C410 es un completo sistema de cámara de vigilancia inalámbricas para exteriores, una solución que he tenido la oportunidad de probar durante una buena temporada, y que cuenta con la ventaja de un panel solar.

Así es la cámara Tapo C410

El conjunto viene muy bien empacado, y la instalación no ofrece ningún tipo de complicación. Aunque en mi caso, la cámara quedó instalada en una celosía mediante un sistema de bridas, simplemente necesitarás un taladro con la broca correspondiente si la vas a colocar en la pared. Un proceso que no lleva más que unos minutos y que es bastante simple de ejecutar, ya que la marca proporciona los tacos y tornillos correspondientes.

Es una cámara que cuenta con resolución 2K, por lo que ofrece imágenes bastante nítidas y con buen nivel de detalle. Un punto a su favor es que incorpora visión nocturna a color; para ello, cuenta con focos LED integrados. No importa el nivel de luminosidad, siempre se obtiene un buen resultado.

Este dispositivo cuenta con una batería integrada de 6400 mA, lo que es suficiente para más de tres meses de autonomía. Pero el principal valor con el que cuenta la cámara es un generoso panel solar. Orientado en la posición adecuada, permite una autonomía prácticamente infinita con solo 45 minutos de luz solar directa cada día. De esta manera, evitas poner la cámara a cargar. El panel solar cuenta con un ajuste de 360 grados horizontal y 90 grados vertical para optimizar la captación de luz.

Que sea una cámara para exteriores queda evidenciado al contar con certificación IP65. De hecho, a la cámara le han caído todas las lluvias del otoño, sin ningún tipo de problema ni fallo en el rendimiento.

Funciones avanzadas de Tapo C410

La cámara cuenta con detección inteligente de movimiento; lo hace gracias a inteligencia artificial y distingue entre animales, personas o vehículos. Destaca también el audio, que es bidireccional para comunicarse a través del micrófono y del altavoz integrado. Igualmente, es compatible con asistentes de voz tan populares como Alexa o Google Home. Si lo deseas, puedes ampliar el almacenamiento local en una tarjeta microSD de hasta 512GB.

Esta cámara ofrece establecer zonas de seguridad en las cuales no se activará ninguna notificación, algo que está muy bien si tenemos una zona de alto tránsito que no deseamos tener vigilada. Además, en el caso de una intrusión no autorizada, la cámara emite sonido y luz como alerta. Por tanto, se trata de un kit bastante completo.

La marca ofrece almacenamiento en la nube con suscripción. Quizá esto sea lo que menos me ha gustado, ya que otros fabricantes ofrecen almacenamiento incluido en el coste de la cámara. Sin embargo, se trata de una tendencia pagar por una suscripción. Al menos, siempre tienes la opción de conservar las grabaciones de manera local en la tarjeta.

Rendimiento y experiencia de uso

La calidad de imagen que proporciona la cámara es muy buena, tanto con luz de día como de noche. Igualmente, la conectividad Wi-Fi siempre se ha mantenido estable, aunque es cierto que mi router se encuentra cerca de la terraza. Por norma general, he apreciado un funcionamiento sin ningún tipo de fallo. Tampoco he recibido falsas alarmas de movimiento.

Si bien es una cámara que cuenta con un precio reducido, se puede comprar en la web del fabricante por menos de 80 euros, hay que tener en cuenta que es una cámara fija. Es decir, no realiza seguimiento al no tener motor. En todo caso, gracias al amplio ángulo de visión permite recoger imágenes en espacios relativamente amplios. Si cuentas con un espacio muy grande y el ángulo de recogida de una cámara no alcanza, deberías apostar por una adicional. Pero, para la mayoría de ocasiones, cuentas con vigilancia garantizada si colocas la cámara adecuadamente.

Una cámara que cumple de sobra

La Tapo C410 es una opción interesante, y considero que tener panel solar es todo un acierto. No aprovechar toda esa energía que nos llueve a diario del cielo no tiene sentido en un país como el nuestro. Por eso, creo que la cámara ofrece una solución muy completa de videovigilancia exterior, en la cual la facilidad de montaje y el buen rendimiento demostrado permite apostar por ella con plenas garantías.