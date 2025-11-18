Razer lanza QA Companion en AWS Marketplace: así quiere cambiar el control de calidad en los videojuegos

Razer ha dado un paso importante en su estrategia de software con la llegada de Razer QA Companion, o QA Co-AI, a AWS Marketplace. Es una herramienta de inteligencia artificial pensada para algo tan poco visible como esencial: las pruebas de control de calidad de los videojuegos.

Esta disponibilidad en AWS facilita que cualquier estudio que ya trabaje en la nube de Amazon pueda activar la herramienta sin trabas, con facturación integrada y sin tener que montar infraestructuras nuevas. Un movimiento claro para acelerar la adopción en un sector donde cada minuto cuenta.

De la GDC 2025 al salto global

QA Co-AI se mostró por primera vez en la Game Developers Conference de 2025, donde llamó la atención no solo por su interfaz sencilla, sino porque prometía algo muy ambicioso, reducir trabajo repetitivo, automatizar informes y detectar fallos antes de que lleguen a manos de los jugadores. Tras una beta con más de 50 estudios, desde equipos AAA hasta indies, la herramienta llega ahora afinada y con mejoras clave.

Entre ellas destaca la detección automática de problemas de rendimiento, algo especialmente útil cuando un bug aparece solo en condiciones muy concretas. También incluye un sistema para capturar pantalla con un atajo de teclado durante la partida y una función de anotación en las imágenes para que los informes sean más rápidos y claros.

Más escalabilidad al construirse sobre Amazon Bedrock

Razer ha apostado por AWS desde el principio, y no solo por visibilidad. QA Co-AI funciona sobre Amazon Bedrock y la infraestructura elástica y segura de AWS, lo que permite a los estudios escalar sin preocuparse por la parte técnica. Si ya alojan sus servicios en la nube de Amazon, pueden sumar la herramienta al mismo ecosistema sin pasos intermedios.

La versión disponible en AWS Marketplace incluye acceso al plan Enterprise, donde aparece una función avanzada que detecta errores de jugabilidad mediante IA. Los estudios pueden probarla y evaluar si encaja en sus flujos de trabajo.

Una solución a un problema histórico del sector

El control de calidad en videojuegos ha sido tradicionalmente uno de los procesos más lentos y costosos. Horas de testeo manual, informes repetitivos y fallos difíciles de reproducir que retrasan lanzamientos. Según estudios del sector, la IA puede reducir el tiempo de pruebas hasta un 40%, una ventaja enorme en un mercado donde la velocidad de desarrollo marca diferencias.

QA Co-AI apuesta precisamente por esa automatización inteligente. Detecta fallos de jugabilidad, genera informes de rendimiento, captura evidencias y envía reportes directamente a plataformas como JIRA. Todo para que los testers dediquen más tiempo a jugar y menos a tareas administrativas.

Primer paso de un ecosistema mayor

Razer QA Companion es la primera pieza de un conjunto de herramientas de desarrollo con IA en el que Razer está trabajando. La compañía asegura que llegarán más en los próximos meses, todas enfocadas en acelerar procesos y mejorar la calidad de los juegos sin disparar costes.

Los desarrolladores interesados pueden encontrar la herramienta en AWS Marketplace mediante ofertas privadas con precios personalizados. Razer también mantiene una versión gratuita básica en su web para quienes quieran probarla antes de decidir.