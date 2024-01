¿Por qué los fabricantes no suelen incluir cargador ni auriculares al comprar un móvil?

Comprar un teléfono móvil ya no suele implicar adquirir a la vez en la misma caja dos accesorios que antes si venían incorporados, hablamos del cargador y de los auriculares. Fue Apple la que en el año 2020 decidió prescindir de estos elementos en el nuevo iPhone 12, y el resto de marcas, tras la correspondiente crítica, empezaron a hacer lo mismo. ¿Cuáles son las razones de este cambio de tendencia?

Ya no vienen cargador ni auriculares

El primer factor a tener en cuenta es la reducción del impacto ambiental, algo que es lo que esgrimen las marcas. A decir verdad, no tiene mucho sentido que por cada dispositivo que compremos tengamos un nuevo cargador. Incluso en las personas que renuevan su teléfono cada tres o cuatro años esto no supone ningún problema. Los fabricantes, al prescindir de estos elementos, consiguen empaquetar el producto de una manera más eficiente. Solamente hay que ver el tamaño que tenía la caja del iPhone 3G del año 2008 con la que tiene la de cualquier dispositivo móvil hoy en día. La diferencia a la hora de llenar un contenedor con cajas de teléfonos en notable, ya que hay un aumento considerable de unidades que pueden partir en un barco si los dispositivos no incorporan el cargador móvil ni los auriculares.

Además, los viejos cargadores suponen un problema a la hora de ser reciclados, lo que aumenta la presión sobre el medio ambiente. Quizás sea la única forma en la que esto se puede ver así. Particularmente, a mí es algo que me trae sin cuidado que el dispositivo no traiga cargador o auriculares, porque utilizo un tipo de cargador en concreto y que da servicio tanto a mi ordenador portátil como a mi tablet o cualquier dispositivo que tenga en casa y que supera notablemente al que podría incorporar la marca. A la hora de viajar, me niego a ir con varios cargadores diferentes. Con los auriculares, hace años que me pasé a los inalámbricos.

El coste es otro argumento

Otra razón importante es la reducción de costes operativos. Fabricar y distribuir cargadores y auriculares es sinónimo de gastos significativos para las empresas. Al excluir estos accesorios, los fabricantes pueden reducir los costes de producción y logística. Esto es algo que puede reflejarse en el precio final del dispositivo, permitiendo a los fabricantes ofrecer precios más competitivos o invertir en otras características del teléfono. Pero, a decir verdad, no ha habido una reducción de precio significativa a la hora de adquirir el dispositivo de esta nueva forma.

La tecnología de carga y audio está evolucionando rápidamente, con nuevos estándares y capacidades que van viendo la luz. Algunos fabricantes argumentan que al no incluir estos accesorios, fomentan que los consumidores opten por opciones más modernas y eficientes, como cargadores de carga rápida o como he dicho antes, auriculares inalámbricos, que a menudo son más avanzados que los accesorios básicos que se incluirían. Desde mi perspectiva, veo ahora los auriculares de cable como algo bastante incómodo si estoy en la calle. Más de una vez se me cayó el teléfono al suelo al enredarse el cable con mis manos.

Finalmente, hay una dimensión de tendencia de mercado y expectativa del consumidor. Una vez que un fabricante líder, fue Apple la que dio este primer paso con la la decisión de no incluir estos accesorios, otros tienden a seguir el ejemplo, especialmente si la respuesta del mercado no es extremadamente negativa. Con el tiempo, esta práctica se convierte en la nueva norma, y los consumidores ajustan sus expectativas en consecuencia. Los consumidores no tienen más remedio que «pasar por el aro».

La decisión de no incluir cargadores y auriculares en las cajas de los smartphones tiene diferentes perspectivas, desde consideraciones ambientales, económicas, tecnológicas y de mercado. Aunque inicialmente controvertida, esta práctica parece haberse establecido como una norma en la industria de la telefonía móvil, reflejando un equilibrio entre las necesidades empresariales y las expectativas de los consumidores en constante evolución. Lo que es obvio que ese paso adelante que se dio es algo que ya no tiene vuelta atrás. siempre tienes la opción de aprovechar el cargador antiguo de tu móvil o bien, hay que ir a aquel que mejor se adapte a tus necesidades.