Fue en junio de 2008 cuando Apple presentó el iPhone 3G, su segundo teléfono y que vino a ampliar las posibilidades del primer iPhone, que no estuvo disponible en España. El iPhone 3G llegó de la mano de Movistar con unidades muy limitadas y a un precio de escándalo, ya que debías contratar la tarifa más elevada para hacerte con uno.

Tras sucesivas ediciones del teléfono más famoso del mundo, ya vamos por la decimotercera evolución, es muy difícil que alguien. utilice un teléfono tan antiguo en su día a día. Pero quien os escribe tiene un as en la manga, un iPhone 3G en muy buen estado y con la batería recién cambiada. Por eso, ha llegado el momento de contar qué puedes hacer y qué no con un teléfono de hace 13 años.

iPhone 3G, regreso a los orígenes

Utilizar, aunque solo sea por unos días, un iPhone 3G en pleno 2021 es un puro acto de nostalgia y nada más. Las razones son muy simples, solo puedes hacer llamadas, enviar SMS, fotos, escribir una nota y usar la calculadora. No hay mucho más por hacer en un dispositivo tan antiguo.

Es cierto que un teléfono ha de cumplir con la función de poder hablar, pero en este caso hablamos de que no es posible acceder a la cuenta de Apple con mis propias credenciales. Este dispositivo fue el primero que incorporó App Store o tienda de aplicaciones, y se quedó en la versión de iOS 4.2.1., y que fue lanzada el 21 de noviembre de 2010. Por tanto, ni WhatsApp ni nada que se le parezca. Ya no hay aplicaciones, a excepción de las nativas, para un dispositivo tan antiguo. Básicamente porque además no puedes conectarte con tus datos de acceso.

Otra cosa que me ha llamado la atención es la imposibilidad de configurar un correo, hablo de Gmail como proveedor. Lo he intentado 3 veces, cerciorándome que ponía el correo y la contraseña bien. Al cuarto intento ha saltado una notificación en mi iPad, Google había restringido el correo porque percibía que se quería configurar desde un dispositivo que no proporcionaba mucha seguridad. Así que, nada de correo tampoco. Entiendo que se trata por protocolos de seguridad, porque hasta hace algunos años era posible.

YouTube aparece como app nativa, con su antiguo logotipo de televisión de tubo. Pero para mi sorpresa, y decepción, tampoco encuentras ningún video, ya que el servidor no se conecta a YouTube. Eso sí, ese icono mola mucho. Reconozco que me quedo con las ganas de ver algún vídeo en esa pantalla tan apetitosa de 3,5 pulgadas y que parece prácticamente de juguete.

Solo queda entretenerse con la cámara, con una resolución de 2 MPX e incapaz de grabar video, esa mejora llegó en 2009 con el iPhone 3GS. Obviamente, la cámara de este iPhone es lo que es, nada comparable a lo que puede hacer un smartphone moderno en la actualidad. En todo caso, ese aire retro puede dar bastante juego y permitirte experimentar con la fotografía móvil.

Lo que sí puedes hacer es enviar mensajes de texto, algo que parece haber pasado a un segundo plano tras la irrupción de las aplicaciones de mensajería. Igualmente, las llamadas son de buena calidad, por lo que un dispositivo de este tipo puede servir sin ningún tipo de inconveniente y 13 años más tarde de su lanzamiento como teléfono secundario. Sí, el que puede llevarte cuando realizas senderismo o te vas a la playa. Un dispositivo que puedes usar cuando busques estar localizable.

Sorprende también que tampoco funcione la aplicación de mapas, ya que no consigue geo localizarte de ninguna manera, ni con datos móviles ni conectado a una red Wi-Fi. Entiendo que es porque ha dejado de recibir Soporte, porque no tiene demasiado sentido mucha explicación que no sea capaz de hacerlo.

Igualmente, como la localización falla, también lo hace el pronóstico del tiempo. No consigue ubicarte en tu ciudad ni en cualquiera de las predefinidas, por lo que no da la previsión meteorológica. «Error de actualización» es lo que aparece en pantalla.

Por lo demás, tener en la mano un teléfono estéticamente tan bonito, manejable, y que no ocupa lugar en ningún bolsillo, es todo un placer. También te recomiendo, si tienes un teléfono de estas características, es realizar la experiencia de pasar una temporada sin smartphone. De acuerdo, este ya era un teléfono inteligente, pero al quedarse sin la posibilidad de instalar aplicaciones externas de uso común y que gran parte de las que tiene nativas no funcionen, es como tener un teléfono solo para realizar llamadas.

Y, aunque 13 años en el mundo tecnológico sea un abismo, piensa que no hace demasiado que este teléfono vino para maravillarnos. El primero de los californianos que vino a España de forma oficial. Si en aquel momento nos sorprendió, más de una década después lo sigue haciendo.