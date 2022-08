Por qué dejé de usar auriculares con cable para el móvil

Fue en el año 2017 cuando dejé de utilizar auriculares con cable. A partir de ese año, comenzaron a popularizarse los inalámbricos, y mi elección fueron los AirPods, que de momento se han mantenido como uno de los productos que más utilizo en mi día a día. Hasta esa fecha, utilizaban los auriculares que venían con mi teléfono, y a decir verdad, estaba bastante satisfecho. Pero fueron varias las razones que me empujaron a pasar a los inalámbricos.

Auriculares con cable: bye, bye

Utilizar auriculares con cable que era lo que todos hacían, ya que en aquellos momentos, los inalámbricos tenían un precio más elevado y los de cable venían siempre incorporados con nuestro dispositivo. Además, en caso de deterioro o rotura, podíamos y podemos acceder a un amplio abanico de sustitutos con un rango de precio muy amplio. Pero los auriculares con cable me jugaron alguna que otra mala pasada.

En primer lugar, por mi costumbre de ir escuchando música por la calle. Varias veces se me fue el teléfono al suelo al enredarse el cable en mis manos. De no haber sido por la funda, lo hubiera lamentado.

También suponían un problema a la hora de ser guardados, porque yo no era capaz de hacerlo correctamente. Si hay alguien capaz de enrollar el cable correctamente que levante la mano, y no me refiero al llegar a casa para utilizarlos al día siguiente, sino a guardarlos bien al salir del transporte público y entrar a trabajar con prisas. Los auriculares con cable son un engorro en ese sentido. Esto además llevaba a que este tipo de auriculares se deteriorasen y estropeasen con mayor facilidad.

Más pronto que tarde la clavija comenzaba a hacer ruido o el recubrimiento se deterioraba. Lo que terminaba llevando a tener que comprar auriculares nuevos con relativa frecuencia.

Todavía es muy habitual seguir viendo a personas que utilizan auriculares con cable por la calle, cosa que también tiene su sentido. Los que incorporan nuestros teléfonos cumplen un buen papel, pueden llegar a ser resistentes y no todo el mundo tiene las mismas manías que yo.

Pero también es cierto que podemos comprar en la actualidad auriculares muy competentes sin tener que gastar más de 30 €. En mi opinión, los auriculares sin cable solamente cuentan con ventajas. Son muy duraderos ya que eliminas la variable del cable de la clavija, que era la principal causa de los problemas.

Por otro lado, y aunque cuentan con el handicap de tener que ser cargados, aunque bastan pocos minutos conectados a la corriente para tener bastantes horas de reproducción.

En cuanto a la calidad de audio, esta vendrá determinada por la cantidad de dinero que estemos dispuesto a gastar, pero a no ser que seas una persona extremadamente puntillosa, tus auriculares inalámbricos de precio económico son una gran solución. Y como es referido anteriormente, es posible encontrar auriculares con un sonido más que aceptable por poco dinero.

Para mí, la comodidad de no tener que estar continuamente enredado y de tener que comprar auriculares nuevos cada seis meses son motivos más que de peso para dar el paso a los auriculares inalámbricos.