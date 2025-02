Qué es y cómo funciona el almacenamiento en la nube en móviles

El almacenamiento en la nube para móviles es un servicio que permite guardar archivos como fotos, vídeos o documentos en servidores remotos en lugar de ocupar espacio en la memoria interna del móvil. De esta manera, tienes esos archivos disponibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Esto es todo lo que necesitas saber sobre el almacenamiento en la nube y sus ventajas.

El almacenamiento en la nube

Cuando guardas una foto o un documento en la nube, el archivo se envía desde tu dispositivo móvil a servidores externos a través de Internet. Estos servidores no son más que gigantescos ordenadores capaces de procesar un gran volumen de información. Los servicios de almacenamiento en la nube sincronizan tus datos automáticamente entre dispositivos, de modo que puedes acceder a ellos de inmediato.

El dicho de que el almacenamiento en la nube no es más que «el ordenador de otro”, en este caso, el de una gran empresa, no deja de ser cierto. Sin embargo, ofrece una serie de ventajas más que evidentes: además de no ocupar espacio en tu dispositivo, siempre tienes la opción de recuperar los archivos cuando lo necesites.

En mi caso particular, tengo toda mi fototeca y la mayor parte de archivos valiosos en los servidores de Apple, lo que me permite acceder a ellos inmediatamente siempre y cuando tenga conexión a Internet. Dejar esos archivos en mi dispositivo, además de ocupar una gran cantidad de espacio, implicaría tenerlos en riesgo en caso de pérdida o avería del dispositivo.

Además, guardar archivos en la nube es muy cómodo a la hora de compartirlos. No es necesario adjuntar un documento, vídeo o foto en un correo electrónico o enviarlo por WhatsApp. Simplemente accedes al servicio de almacenamiento en la nube, generas un enlace y puedes compartirlo sin necesidad de enviar un archivo pesado.

Servicios de almacenamiento móvil

El ecosistema de dispositivos móviles ofrece de manera nativa dos opciones de almacenamiento, según tengas un iPhone o un teléfono Android. En el primer caso, contamos con iCloud, el servicio de almacenamiento en la nube de Apple, que ofrece solo cinco gigas gratis. Esta cantidad se puede ampliar mediante pagos mensuales.

En el caso de los teléfonos Android, el servicio de almacenamiento es Google Drive, que ofrece 15 GB gratuitos, ampliables según tus necesidades. Google Drive también está disponible para iPhone.

Adicionalmente, existen muchas otras opciones de almacenamiento en la nube. Es importante evaluar el precio, la capacidad y las medidas de seguridad antes de elegir un servicio. Al fin y al cabo, nuestros datos son uno de nuestros bienes más valiosos.