La propuesta de Logitech para trabajar con tu ordenador sin molestias

La llegada de la pandemia puso de manifiesto la necesidad para muchos de trabajar de manera remota. En este sentido, minimizar las posibles lesiones derivadas de productos no adecuados para largas sesiones. Delante de una pantalla es una prioridad. Logitech, la firma suizo-norteamericana ofrece un par de accesorios pensados para poder trabajar con mayor comodidad, hablamos de un teclado ergonómico y de un ratón vertical. Estas han sido mis sensaciones tras tres semanas de uso.

Logitech y su apuesta por la ergonomía

Los productos analizados son el teclado ergonómico Logitech WAVE y el ratón LIFT. ambos forman una combinación perfecta para quienes deseen trabajar cómodamente y maximizar su experiencia delante de la pantalla.

Trabajar cómodamente con el Logitech WAVE

El teclado Logitech WAVE destaca por su diseño ergonómico, que incorpora una curvatura en la sección de las teclas de caracteres, con el punto más alto entre las teclas G y H. Esto, junto con las teclas redondeadas, forma parte de la serie Ergo de Logitech, diseñada según estudios científicos y certificada por US Ergonomics.

Su tamaño compacto,37 cm de ancho, permite que se adapte bien incluso en escritorios pequeños, facilitando el acceso rápido al ratón. A pesar de su tamaño reducido, incluye un teclado numérico completo, aunque las teclas de flecha son más pequeñas que las de tamaño estándar.

Entre sus características destacan su compatibilidad con todos los sistemas operativos y la capacidad de conectarse a tres dispositivos de manera simultanea. La conexión se puede realizar a través de bluetooth o con un dongle USB y que viene incorporado. El proceso de emparejamiento es muy sencillo, y se facilita si instalamos en nuestro equipo la aplicación Logi Options +, qué puedes instalar tanto en sistema operativo Android como Mac.

El teclado se alimenta con dos pilas AAA, que la marca afirma que pueden durar hasta tres años. El teclado también tiene pies abatibles para ajustar el ángulo de tecleo en cuatro grados y cuenta con un reposamuñecas acolchado no extraíble muy cómodo a la hora de escribir.

¿Qué tal es el Logitech WAVE?

En términos de experiencia de escritura, el WAVE ofrece una sensación de tecleo natural con una distancia de recorrido de aproximadamente 2 mm. Aunque no es un teclado completamente silencioso, el ruido está muy amortiguado y no es molesto a la hora de trabajar.

El teclado permite una postura más relajada de las manos en comparación con los teclados planos, reduciendo la tensión en los músculos del antebrazo. Es decir, que al principio me costaba algo acostumbrarme al llevar años utilizando el teclado del Mac, sin embargo, la curva de aprendizaje es muy rápida y la comodidad muy alta. El hecho de incorporar el teclado numérico al lado facilita muchísimo gran cantidad de operaciones. Por supuesto, el teclado cuenta con una serie de teclas de función que permite acceder a tareas tan comunes, como subir o bajar el volumen o controlar el brillo.

La disposición de las teclas, formando una especie de ola, de ahí el nombre del dispositivo, es novedosa, pero no ha supuesto ningún inconveniente para mí. Es cierto que se trabaja con una comodidad nunca vista.

Entre sus ventajas se incluyen la compatibilidad con todos los sistemas operativos, la facilidad de cambio entre dispositivos y una ergonomía excelente. No me ha resultado en ningún momento problemático cambiar a otro ordenador Windows, que también utilizo, un proceso que se realiza con total comodidad. Sin embargo, es cierto que algunos usuarios pueden echar en falta la retroiluminación. No es mi caso, ya que mi teclado habitual tampoco cuenta con ella, pero es evidente que si la marca la termina incorporando, daría un paso de gigante.

Sin lugar a duda, este dispositivo es una apuesta excelente por la ergonomía y el trabajo cómodo. Nos encontramos ante un producto muy bien diseñado y a cual te acostumbras muy rápidamente.

Amoir a primera vista con el Logitech LIFT

El ratón Logitech LIFT llama la atención por su diseño ergonómico que promueve una postura más natural de la mano y la muñeca, reduciendo potencialmente la tensión y los problemas relacionados con el uso prolongado del ratón. A decir verdad, prácticamente no tienes que hacer ningún tipo de movimiento para desplazar el puntero, y el acceso a cualquier tipo de actividad como pinchar, hacer scroll por la pantalla o abrir un menú con el botón derecho es muy simple.

Al igual que el teclado, la configuración es muy sencilla y puedes pasar de un equipo a otro con total comodidad, simplemente apretando el botón que encuentras en su base. Su silencioso funcionamiento es notable, aunque algunos usuarios pueden encontrar el clic del ratón un poco blando. La curva de aprendizaje para adaptarse a su diseño vertical puede tomar un tiempo, pero una vez superada, el ratón es cómodo y natural de usar.

Una característica interesante es la capacidad de personalización mediante la aplicación Logi Options+, que permite configurar perfiles específicos para diferentes aplicaciones, aumentando la funcionalidad del ratón en diversos contextos de uso. Además, el ratón LIFT ofrece una experiencia de uso fluida en términos de seguimiento y movimiento del cursor.

Por todo esto, el Logitech LIFT es una opción muy adecuada para aquellos que buscan un ratón ergonómico con personalización avanzada y un diseño que promueva una mejor salud de la muñeca​​.

El teclado Logitech WAVE y el ratón LIFT tienen un precio de 84,99 € y de81,99 € respectivamente, y se pueden adquirir en la web del fabricante.